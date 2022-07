Bimbo trovato a camminare da solo sulla provinciale, mentre i genitori si trovavano al supermercato: denunciati per abbandono di minore.

Incredibile ad Alessandria: un bimbo di soli 5 anni è stato ritrovato a piedi sulla strada Provinciale da un autista. I genitori stavano facendo la spesa nel frattempo.

Bambino trovato a piedi sulla Provinciale di Alessandria

Vagava scalzo e tutto solo, a piedi, sulla strada Provinciale.

Un bambino di soli cinque anni è stato salvato dai Carabinieri dopo una segnalazione arrivata da un’automobilsta che ha notato il piccolo mentre camminava sul lato della strada, che in quel momento era molto trafficata.

Il fatto bizzarro è avvenuto su una strada in provincia di Alessandria, intorno alle ore 13:30 di domenica scorsa, 24 luglio.

I genitori si trovavano al supermercato a fare la spesa

Come anticipato, il bambino è stato portato in salvo dalle forze dei Carabinieri, che subito dopo hanno provveduto all’identificazione e alla ricerca dei genitori.

Secondo quanto è stato ricostruito, sia il padre che la madre del piccolo erano usciti a fare la spesa, lasciando il figlio da solo in casa. Il bimbo però sarebbe uscito inziando a girovagare per strada, fino ad arrivare sulla strada provinciale. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore, ed è scattata la segnalazione ai servizi sociali.