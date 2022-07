Vi ricordate Sergio Sylvestre, il cantante dalla voce indimenticabile che nel 2016 vinse il talent show Amici di Maria de Filippi? Ecco, proprio lui, recentemente, ha deciso di apporre qualche modifica al suo “personaggio”: come? Cambiando il nome da Sergio Sylvestre a Big Boy.

Sergio Sylvestre: il nuovo nome d’arte è Big Boy

Ha da poco deciso di cambiare nome Sergio Sylvestre e lo ha fatto con uno decisamente più diretto: Big Boy. La decisione deriva da una volontà ben precisa di rinnovamento alla sua carriera e alla sua immagine di cantante: la creatività e l’originalità gli piacciono moltissimo.

Il cantante statunitense, però, ammette anche di avere deciso di cambiare nome in seguito a un forte periodo di crisi che lo ha portato a vivere una lunga pausa dalla musica e dai progetti canori.

Succede a tutti e anche Sergio ha voluto concedersi il giusto tempo per pensare, riposare, accudire i suoi pensieri e ritornare, infine, più carico e consapevole di prima. Ora è Big Boy il suo nome e nessuno può più fermarlo. Inoltre, ma forse è il dettaglio più “scontato”, il nome deriverebbe proprio dall’omonimo brano (e album) uscito nel 2016.

Ultimamente ha realizzato una nuova canzone dal titolo Rollercoaster, in collaborazione con i Room 9; il brano in questione sta avendo molto successo nel pubblico italiano e ha raggiunto anche ottimi (ma soprattutto numerosi) ascolti sulle varie piattaformi musicali disponibili.

Big Boy adesso punta alla luce: vuole, in un certo senso, ritrovare quella fortuna e quel successo che ha avuto dopo la vittoria del talent show di Maria de Filippi e che, per un certo periodo di tempo, si è offuscato completamente. Dopo il talent, infatti, la carriera di Sergio è stata abbastanza una montagna russa: il primo tour che lo ha visto come protagonista in diversi appuntamenti live in diverse città italiane nell’autunno 2016 (dal titolo Big Boy Live Tour), era stato cancellato per via di altri progetti. La fortuna, in quel periodo, non era esattamente dalla sua parte.

La voce emozionante di Big Boy ad Amici (e non solo)

La voce di Big Boy è stata capace di emozionare il pubblico di Amici e le persone fan del talent show più famoso d’Italia; le sue interpretazioni, ricche di sentimento e dalla voce particolare, hanno scaldato il cuore di chiunque. Grazie al suo talento infinito e la sua personalità pacata ma assolutamente travolgente, l’allora ancora Sergio Sylvestre si è aggiudicato la vittoria di Amici 15, mentre la sua amica Elodie si prese il secondo posto.

Ricordiamo poi che durante la sua permanenza nel programma, Sergio pubblicò il suo EP d’esordio sopra citato, Big Boy, formato da quattro inediti e quattro cover di brani di successo internazionale. Il disco in questione si è guadagnato in poco tempo il primo posto nella Classifica FIMI Album ed è stato anche certificato disco d’oro da parte della Federazione Industria Musicale Italiana. Sergio Sylvestre era amato da tutti e i suoi fan lo hanno sempre sostenuto, fino alla vittoria del programma.

Nel corso della sua carriera Sergio alias Big Boy ha pubblicato altri album e partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2017. Nell’estate del 2020, invece, ha cantato l’inno italiano che ha aperto la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.

Il 19 luglio 2022 si è esibito al Radio Norba Battiti Live con il suo nuovo nome Big Boy e noi, come tutto il suo pubblico fan, gli auguriamo tutta la fortuna del mondo.