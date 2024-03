Con quali criteri conviene scegliere la biancheria intima contenitiva? La biancheria intima da donna può avere anche una funzione contenitiva, ovvero modellante e fasciante. Questo tipo di lingerie, tuttavia, deve essere scelto con cura per non incappare in body, reggiseni e leggings scomodi, rigidi e fastidiosi, che impediscono i movimenti e danno la sensazione di indossare una camicia di forza. Ecco come scegliere la lingerie migliore, da usare sia nella vita di tutti i giorni che nello sport.

Biancheria intima: la qualità prima di tutto

Quando si acquista la biancheria intima, la qualità – dei materiali e della fattura – è il primo criterio di selezione. Indossare un reggiseno o un body di alta qualità significa sentirsi comode e libere di muoversi per tutto l’arco della giornata, anche durante l’attività sportiva leggera, come il jogging, le sessioni di zumba e le passeggiate all’aria aperta. Questo vale anche per la cosiddetta biancheria intima contenitiva, creata per modellare il fisico e ottimizzare la resa estetica di qualsiasi outfit. Il reggiseno Playtex è un ottimo esempio di lingerie comoda da indossare. Assolutamente privo di ferretto, questo reggiseno sorregge il seno senza lasciare alcun segno sulla pelle. La stessa versatilità la garantiscono anche i body contenitivi Playtex, che contengono le curve e ridefiniscono le forme femminili.

Intimo contenitivo e sport: un connubio possibile

È possibile praticare sport indossando un tipo di biancheria intima non prettamente sportiva? Sì, ma deve essere intimo di qualità, realizzato in modo da non stringere o irritare la pelle. La biancheria intima contenitiva, se abbastanza confortevole, può essere usata anche per lo sport. L’intimo per lo sport deve, inoltre, essere della taglia giusta: solo i marchi di qualità dispongono di un ampio range di taglie e sotto-taglie, un criterio fondamentale per trovare l’articolo che si adatta alla propria forma corporea con un guanto.