Belle & Sébastien è un film di Nicolas Vanier ed è uscito nel 2013. Il genere è avventura e parla di un legame d’amicizia tra un bambino orfano e un cane da montagna. La storia è ambientata in un piccolo paese della Alpi francesi occupato dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

Belle e Sébastien: la trama

Sébastien è un bambino rimasto orfano che vive insieme al nonno adottivo César in un piccolo paese delle Alpi francesi. Il villaggio è sotto occupazione tedesca ma gli abitanti organizzano segretamente la fuga verso la Svizzera di alcuni ebrei. C’è inoltre una bestia che da tempo uccide le pecore dei pastori. I cacciatori cercano da tempo di ucciderla ma non la trovano. Sébastien che passa tutte le sue giornate sulle montagne incontra un cane grandissimo con cui fa subito amicizia.

Decide di chiamarlo Belle. Una pattuglia tedesca arriva nel paese per stanare la fuga organizzata degli ebrei e Sébastien ha un incontro ravvicinato con due soldati nazisti che però vengono feriti da Belle. Il tenente tedesco Peter decide allora di organizzare una caccia alla bestia e fornisce a Sébastien informazioni sbagliate riguardo alla zona per ingannarlo e riuscire a prendere Belle. Nonostante questo Belle viene ferita dai cacciatori di cui faceva parte anche il nonno.

Allora il ragazzo si precipita dal Dottor Guillaume che decide di curare le ferite dell’animale. Il dottore è proprio colui che salva gli ebrei e una sera viene portato in salvo da Belle in quanto minacciato da un branco di lupi che volevano ucciderlo. Si scopre così che ad ammazzare le pecore erano proprio i lupi e non Belle. Il nonno si scusa con Sébastien e gli svela anche che sua madre è morta dandolo alla luce. Il dottore non può più far passare gli ebrei in quanto ferito e il suo posto viene preso da Angélina, la nipote di César. Il tenente aveva capito quando sarebbe avvenuto il passaggio perché segue la ragazza ma muore in una valga. Inaspettatamente dice alla ragazza di percorrere un altro sentiero e si scopre successivamente che era lui a dare gli orari per far fuggire gli ebrei. Il passaggio riesce lo stesso e lei decide di andare in Inghilterra. Sébastien e Belle tornano a casa insieme.

Belle e Sébastien: cast e personaggi

Fèlix Bousset interpreta Sébastien, un bambino di 8 anni rimasto orfano. Stringe un’amicizia speciale con Belle, un cane da montagna dei Pirenei. Si tratta di un cucciolo di Patou bianco. Scappa dal padrone che la maltrattava e diventa amica di Sébastien. Viene chiamata ‘bestia’ dagli abitanti convinti che fosse lei a depredare le greggi. Il nonno César è in realtà Tchéky Karyo. Decide di adottare il bambino dopo aver assistito alla morte della madre. Margaux Chatelier la vediamo nei panni di Angélina, la nipote di César. Fa da mamma a Sébastien ed è fidanzata con il dottor Guillome. Lui è interpretato da Dimitri Storage. Cura Belle dopo essere stata ferita e organizza le fughe verso la Svizzera per alcuni ebrei esuli. Il tenente Peter è in realtà Andreas Pietschmann che ha un duplice ruolo: l’antagonista inizialmente ma poi si rivela un alleato. Infatti era lui che aiutava il Dottor Guillome e gli forniva gli orari adatti alla fuga. Nicolas Vernier ha messo in scena fatti storici realmente accaduti e anche un legame indissolubile tra un animale e l’uomo. Ci sono molti registi che scelgono di sensibilizzare sempre di più queste amicizie come per esempio in Mia e il leone bianco.