Mia e il leone bianco è un film francese uscito nel 2018 e diretto da Gilles de Maistre. Parla di un’amicizia speciale tra Mia e Charlie, un cucciolo di leone. Questo loro legame rappresenta l’empatia che si sviluppa tra l’essere umano e questo animale che spesso viene considerato incapace di relazionarvisi a causa della sua ferocia.

Cosa racconta la trama? Da chi è formato il cast?

Mia e il leone bianco: la trama

Mia è una ragazzina di 11 anni che vive con il padre e la madre in Sud Africa in quanto gestiscono un allevamento di leoni. John, il papà, prima di aprire quest’attività era un cacciatore di leoni, attività illegale che non ha più praticato e di cui la figlia non ne è a conoscenza. Mia stringe amicizia con un cucciolo di leone bianco di nome Charlie che si trova nell’allevamento e con cui crea un legame indissolubile.

I due crescono insieme, soprattutto il cucciolo che dopo soli 3 anni diventa un leone adulto. I genitori preoccupati dall’imprevedibilità dell’animale selvaggio, decidono di chiuderlo in un recinto ma Mia non è d’accordo. Porta il fratello Mick a trovare Charlie ma questo lo ferisce facendo infuriare il padre. Dopo l’accaduto quest’ultimo decide di venderlo a un’agenzia di safari di cacciatori di trofei e quando Mia lo scopre decide di liberarlo e intraprendere con lui un viaggio per raggiungere la riserva naturale di Timbavati dove troverà pace e protezione.

Mia e il leone bianco: il cast

Gilles de Maistre ha diretto questo film drammatico. Il regista ha preso ispirazione da una storia scritta dalla moglie Prune dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Lì ha potuto vedere gli esemplari di leone bianco in via d’estinzione a causa delle uccisioni dei cacciatori e dei problemi legati alla sopravvivenza e al branco. Scrive un racconto in cui sottolinea l’importanza di questa specie e di quanto sia importante proteggerli. Durante le riprese del film lo zoologo Kevin Richardson ha aiutato a costruire il rapporto tra Mia e il vero cucciolo Charlie. Infatti Daniah De Villiers ovvero Mia insieme al fratello Mick interpretato da Ryan Maclennan hanno dovuto seguire delle attività insieme al leone per diversi giorni e ore proprio per stabilire fiducia. Langey Kirkwood ha il ruolo di John mentre nei panni della moglie Alice troviamo Mélanie Laurent.