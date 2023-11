Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i migliori prodotti per capelli del 2023 da acquistare subito.

Beauty trend 2023: i migliori prodotti per capelli da acquistare

Come la pelle, anche i capelli hanno bisogno di essere curati al meglio, al fine che non risultino secchi e sfibrati. Per ottenere una chioma splendida è essenziale anche prendersi cura della cute, liberandola da tutte quelle impurità che vi si possono accumulare. Acquistare quindi shampoo, balsamo e maschere di qualità è essenziale per far mantenere sani i nostri capelli. Vediamo adesso insieme quali sono i migliori prodotti per capelli del 2023 da acquistare subito:

Olaplex N. 3 – trattamento riparatore : considerato il migliore prodotto per capelli rovinati anche se comunque è adatto a tutti i tipi di capelli. Si tratta di un prodotto cruelty free, senza parabeni, siliconi e solfati. Potete acquistare questo prodotto su Amazon al costo di 25 euro.

Balsamo Nounou di Davines : si tratta di un balsamo nutriente perfetto per capelli colorati e decolorati. Contiene estratto di Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto, ovvero un ingrediente ricco di carboidrati e proteine, che risulta essere molto nutriente per i capelli. Potete comprarlo su Amazon al costo di 23 euro.

Maschera per capelli Color Mask di Alama Professional : ottima per capelli colorati. Questa maschera agisce in profondità nutrendo in maniera ottimale il capello e donandogli morbidezza. Contiene cheratina, collagene ed elastina. Potete trovate questa maschera su Amazon al costo di 7,90 euro .

Shampoo Discipline di Kérastase: considerato il prodotto migliore per capelli ricci. Definisce i ricci ribelli e li rende morbidi ed è caratterizzato da una texture fluida e leggera. Potete acquistare questo shampoo su Amazon al costo di 22 euro.

The Inkey List Scrub esfoliante : a base si acido glicolico si tratta di un prodotto delicato ma intenso che va a rimuovere le cellule morte. Perfetto per ogni tipo di capello. Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 13 euro.

Sunsilk – Olio Scintille di Luce: ottimo prodotto per capelli opachi perché li rende più luminosi. Contiene olio di Argan e Vitamina E e svolge un'azione nutriente e rinforzante. Potete acquistare quest'olio su Amazon al costo di 4 euro.

Come prendersi cura dei capelli: i consigli

Vediamo adesso insieme alcuni consigli per prendersi cura dei nostri capelli ogni giorno:

Massaggiare il cuoi cappelluto: massaggiare il cuoio cappelluto con movimenti rotatori aiuta a riattivare la circolazione, stimolando così la crescita del capello.

massaggiare il cuoio cappelluto con movimenti rotatori aiuta a riattivare la circolazione, stimolando così la crescita del capello. Curare l’alimentazione: seguire una dieta pulita e bilanciata è essenziale anche per i nostri capelli.

seguire una dieta pulita e bilanciata è essenziale anche per i nostri capelli. Non lavarli troppo spesso: non esagerare con il lavaggio dei capelli, aspettare che sia necessario al fine di mantenere equilibrato lo stato del cuoio capelluto.

non esagerare con il lavaggio dei capelli, aspettare che sia necessario al fine di mantenere equilibrato lo stato del cuoio capelluto. Fare le maschere : per mantenere idratati i capelli le maschere sono fondamentali, una o due volte a settimana.

: per mantenere idratati i capelli le maschere sono fondamentali, una o due volte a settimana. Risciacquare i capelli con acqua fresca: dopo il lavaggio importante risciacquare con acqua fresca per richiudere le cuticole sollevate dal calore.

dopo il lavaggio importante risciacquare con acqua fresca per richiudere le cuticole sollevate dal calore. Usare poco il phon e la piastra: il troppo calore non fa bene ai capelli, usare la piastra solo quando è necessario e mantenere una temperatura media del phon. Importante usare un termoprotettore.

