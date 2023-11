I Gemini hair, meglio noti come capelli bicolore, sono la tendenza più richiesta dell'Inverno 2023.

Vuoi cambiare colore alla tua chioma ma sei indecisa su quale tinta scegliere? I capelli bicolore fanno al caso tuo! Eccentrici, originali e audaci, tornano protagonisti tra le tendenze Inverno 2023 e prendono il nome di Gemini hair. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tendenze Inverno 2023: trionfano i Gemini hair, i capelli bicolore

I capelli bicolore hanno raggiunto maggiore popolarità grazie a celebrità come Dua Lipa e Billie Eilish, che all’inizio della loro carriera ne hanno fatto un vero e proprio segno distintivo. Ed ora tornano a conquistare le tendenze Inverno 2023 con il nome di Gemini hair. Tanto da essere diventati virali sulla piattaforma Tik Tok, dove hanno raggiunto oltre 1,3 milioni di visualizzazioni. Il nome di questo hair cut prende ispirazione dall’intrigante e contrastante dualità del segno zodiacale dei gemelli. Questo tipo di acconciatura consiste nel colorare la chioma in due tonalità a contrasto o complementari. Puoi optare tra nuance neutre o più vivaci, colori pastello o fluo. Non solo. Puoi scegliere se colorare solo i ciuffi frontali, la parte sotto della chioma, le radici, le punte, i capelli bicolore offrono una vasta gamma di possibilità. La scelta è davvero infinita.

Gemini hair, i capelli bicolore sono la tendenza dell’Inverno 2023

Dunque, vediamo insieme tante idee da cui prendere ispirazione per sfoggiare l’acconciatura più richiesta dell’Inverno 2023.

Biondo e nero

Il contrasto tra biondo e nero è sicuramente quello più in voga per quanto riguarda i capelli bicolore. Libera scelta anche sulla nuance di biondo: biondo platino, biondo freddo, miele. Prendendo spunto dalla cantante Dua Lipa, potete optare per dei capelli neri sotto e biondi sopra.

Nero e verde

Impossibile non menzionare i gemini hair di Billie Eilish. La cantante è diventata nota al pubblico anche grazie ai suoi audaci capelli bicolore con ricrescita verde e punte nere.

Biondo e castano Amatissimo anche il contrasto biondo e castano. Questa tipologia di capelli bicolori prevede la nuance bionda sotto e la tonalità castana sopra. Per un risultato davvero d’effetto.

Capelli bicolore con frangia Per chi ha la frangia, può anche colorare semplicemente la parte frontale della chioma con una tonalità a contrasto.

Punte colorate Sei tentata di provare i capelli bicolore ma non vuoi stravolgere completamente il tuo look? Inizia colorando soltanto le punte con una nuance accesa.

