Pensare al regalo di Natale più adatto per lui può rivelarsi un’impresa davvero molto ardua, soprattutto se al “lui” in questione abbiamo già regalato tante cose, esaurendo quindi le idee o se non abbiamo abbastanza informazioni sui suoi gusti.

Ad aiutarci in questa missione arriva il mondo beauty, che ha ormai abbattutto tutti gli stereotipi di genere, sdoganando i prodotti dedicati alla bellezza e alla skincare anche per la controparte maschile, insieme agli immancabili prodotti per la barba e la rasatura.

Beauty case da uomo, le idee regalo per Natale

Un regalo di Natale perfetto per un uomo potrebbe quindi essere un beauty case riempito dei prodotti più utili alla cura della persona.

In commercio ne esistono davvero di tantissimi e adatti ad ogni tipo di esigenza! Scopriamo quindi quali sono quelli che non possono proprio mancare, per potergli dire attraverso un semplice gesto, quanto teniamo a lui.

Il dopobarba

In un beauty case da uomo a non poter mancare assolutamente è il dopobarba. Non a caso infatti è uno dei prodotti più cercati per fare un regalo di Natale. Fondamentale nella beauty routine del nostro lui per ammorbidire e lenire la pelle stressata dai microtraumi della rasatura.

Il Jermyn Street di Taylor of Old Bond Street, per esempio, è una lozione dopobarba senza alcool ed allergeni dalla fragranza rinfrescante, la sua composizione che la rende ideale per le pelli sensibili.

La crema anti-age

Anche la pelle di un uomo subisce i cambiamenti del tempo. Per ritardare gli effetti dell’invecchiamento cellulare quindi una crema viso all’acido ialuronico può essere la soluzione ideale. Questo tipo di creme sono studiate per andare a stimolare la produzione di questa particolare sostanza già naturalmente presente nella nostra pelle, che ha il compito di mantenerla idratata ed elastica.

Tra le creme più buone presenti in commercio anche con un ottimo rapporto qualità prezzo, c’è senza dubbio la Bio Hyaluronic Acid Cream di SatinNaturel, a base proprio di acido ialuronico.

L’olio da barba

Se dovete fare un regalo di Natale ad un uomo con la barba, nel beauty case per lui potrete inserire tutti i prodotti per prendersene cura, tra cui l’olio apposito. Si tratta di una lozione che generalmente si presenta completa di contagocce, ideale per nutrire in profondità i peli della barba e per districarli, con il risultato di un aspetto più ordinato.

La Secret Potion n°3 è una linea di BullFrog che comprende proprio l’olio da barba, dalla texture leggera, è perfetto per essere utilizzato sia come trattamento pre-rasatura che come finish per togliere l’effetto crespo dalla barba.

Gli accessori

In un beauty case pensato per essere regalato ad un uomo a Natale hanno la loro importanza anche gli accessori. Dai pettini alle spazzole, per chi ama mantenere la propria barba folta, ai rasoi, manuali oppure elettrici, per tagliarla o definirla.

Tra gli strumenti suggeriti da Amazon, per esempio, c’è il kit regolabarba di King C Gillette, completo di una testina, tre pettini regolatori, una spazzolina, un caricatore e ovviamente un il rasoio da barba elettrico.