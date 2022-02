Beatrice Scolletta è diventata nota per essere la prima aspirante Miss Italia incinta. Un vero e proprio evento per la kermesse ideata dal patron Enzo Mirigliani dedicata alla bellezza.

Un sogno, quello della Scolletta, purtroppo interrotto Covid. L’aspirante reginetta infatti non potrà partecipare alla finale perché risultata positiva al virus che ormai da due anni sta serrando la presa sull’Italia.

Ma chi è Beatrice Scolletta? Conosciamola meglio.

Chi è Beatrice Scolletta

Beatrice Scolletta nasce in provincia di Roma, precisamente a Nettuno, nel 1996. È laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche e frequenta un master in interventi assistiti con gli animali. Il suo sogno, come fa sapere lei stessa, è quello di aprire un centro di pet terapy.

La partecipazione a Miss Italia

Non è la prima volta che Beatrice partecipa a Miss Italia. Aveva infatti già tentato l’anno scorso proprio in piena pandemia e aveva deciso di rimettersi in gioco proprio quest’anno nonostante fosse già mamma di due figli e uno in arrivo, Beatrice infatti ha annunciato di essere incinta di 3 mesi.

Ad ostacolare il suo percorso a Miss Italia però ci si è messo ancora una volta il Covid.

La ragazza è infatti risultata positiva al tampone e non potrà partecipare alla gara in cui verranno elette ben due reginette, quella del 2021 e quella del 2022.