Era il 1954 quando la Principessa Grace di Monaco dà vita alla prima edizione del Ballo della Rosa. Sono passati 69 anni da quella prima edizione e il 2023 si è tinto di vibes da Bollywood. Non è mancata l’eleganza e non sono mancati beauty look degni di essere immortalati: Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo hanno acceso tutti i flash.

Ballo della Rosa 2023: i beauty-look di Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo

L’evento più importante per la casa reale monegasca ha fatto il suo corso anche nel 2023. Il 25 marzo 2023 il Ballo della Rosa ha aperto le porte alla beneficenza, ma ha anche (e ovviamente) aperto le porte all’eleganza e alla bellezza. La serata si è riempita di numerose personalità, ma la bellezza di due donne in particolare ha catturato l’attenzione. Si tratta dei beauty-look di Charlotte Casiraghi e di Beatrice Borromeo, sempre e comunque raggianti.

Charlotte Casiraghi: il beauty-look al Ballo della Rosa 2023

Charlotte Casiraghi come sempre riesce a stupire.

Oltre all’abito, meravigliosamente lucente grazie alla cascata di glitter bianchi, Casiraghi ha abbinato un paio di guanti lunghi in tinta e un beauty-look raffinato, elegante, perfetto per lei. I capelli sono stati raccolti in modo morbido e la riga è stata lasciata lateralmente. E il make-up? La moglie di Dimitri Rassan ha scelto un trucco minimale ma di grande impatto estetico. La raffinatezza fa da padrona a tutto e la vediamo con una base viso luminosa, guance leggermente rosate ed extra glowy, sopracciglia folte, una riga di eyeliner nera semplice ed elegante abbinata a una passata leggera di ombretto oro, e infine labbra colorate da un rossetto rosa in una texture trasparente. Il risultato? Perfetto e regale, proprio come lei.

Beatrice Borromeo: anche per lei un beauty-look elegante e luminoso

Beatrice Borromeo dice sì all’eleganza e alla moda haute couture. Arrivata al Ballo della Rosa 2023 con un abito targato Dior e un cerchietto luxury in stile principessa, la moglie di Pierre Casiraghi ha sfoggiato tutta la sua bellezza in modo impeccabile.

Accanto al suo chignon alto e abbastanza tirato, Beatrice Borromeo ha scelto un make-up altrettanto sofisticato. Proprio come Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo ha scelto di non esagerare con il make-up e ha puntato piuttosto su un effetto luminoso, naturale e rosato. La base viso è semplice e shiny, le guance si colorano di un color pesca molto tenue, mentre le sopracciglia sono ben pettinate. Sugli occhi Borromeo sfoggia una sottile linea di cat-eye e tinge le ciglia di nero, per un risultato voluminoso e allungato. Si nota anche una sfumatura di ombretto che va verso l’esterno e si tinge di una tonalità intensa ma non troppo netta. Infine, le labbra: anche Beatrice Borromeo opta per un rossetto glossato rosa ricco di perlescenze molto luminose.

Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo hanno dunque scelto di legarsi al tema del Ballo sfoggiando rossetti in tinta rosa. Per Casiraghi una nuance scura e sfumata, mentre per Borromeo i colori tenui della Rosa Ballade, delicata e sofisticata: l’eleganza, quando si tratta del Ballo della Rosa, fa sempre da padrona.