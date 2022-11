Bambi diventa un film horror con The Reckoning. Difficile immaginare il dolce cervo dei cartoni animati in una pellicola dell’orrore, ma lo spaventoso adattamento cinematografico è in arrivo.

Bambi – The Reckoning: data di uscita del film horror

È davvero difficile immaginare che Bambi, il dolcissimo cervo del cartone animato Disney, possa realmente diventare il protagonista di un film horror.

Sarebbe un po’ come rovinare un pezzo della nostra infanzia. Eppure, dopo Winnie the Pooh, anche il dolce Bambi avrà il suo terrificante adattamento cinematografico. Secondo Dread Central, che ha riportato la notizia in esclusiva, la produzione avrebbe iniziato a lavorare a questo spaventoso progetto a gennaio 2022. Una notizia che ha sicuramente attirato l’attenzione degli appassionati del cinema e del genere horror, ma per il momento non ci sono particolari dettagli e non è ancora emerso quando uscirà la pellicola.

Per il momento è stato annunciato solo il titolo del film. L’uscita di The Reckoning è prevista per il grande schermo, ma dopo il debutto nelle sale cinematografiche potrebbe diventare disponibile anche su qualche piattaforma in streaming. Non si sa ancora quale sarà la fortunata ad ottenere il titolo nel suo catalogo. Il film horror Bambi The Reckoning è ancora in fase di produzione, per questo motivo è stato diffuso solo il titolo e non ancora il trailer o qualche immagine del progetto.

Sicuramente, come è accaduto anche per Winnie the Pooh Blood and Honey, non appena sarà disponibile il primo teaser trailer ufficiale, la produzione lo rilascerà, in modo da consentire agli spettatori di avere un’idea più precisa sulla pellicola in questione.

Bambi – The Reckoning: la trama e il cast del film horror

Dalle prime informazioni trapelate, è possibile dire che il film è una produzione della ITN Studios e della Jagged Edge Productions, che sono pronti a collaborare insieme. Il regista è Scott Jeffrey e lavora accanto al produttore Rhys Frake-Waterfield, che ha diretto Winnie the Pooh: Blood and Honey. Non si hanno ancora molti dettagli su quella che sarà la trama di questo nuovo film horror. Quello che si sa è che al centro del film c’è la scena che ha fatto piangere intere generazioni, la morte della mamma del cerbiatto. In questo caso, però, viene mostrato un lato di Bambi davvero furioso, pronto a vendicare sua madre. Il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla pellicola. “Il film sarà un incredibile adattamento horror della storia che tutti conosciamo e amiamo. Ho trovato ispirazione dal progetto di Netflix The Ritual. Bambi sarà una terribile macchina mortale che si annida nella natura selvaggia. Preparatevi a un Bambi furioso” ha dichiarato Scott Jeffrey.

Per quanto riguarda il cast del film Bambi – The Reckoning non ci sono ancora informazioni. Tutti i dettagli sono ancora avvolti nel mistero. Quasi sicuramente ci saranno alcuni effetti speciali nella pellicola, per quanto riguarda la realizzazione del personaggio del cervo e degli altri animali che saranno presenti nella foresta. Probabilmente ci saranno anche degli attori che avranno il compito di interpretare le vittime su cui Bambi scatenerà tutta la sua sete di vendetta.