Dopo il grandissimo successo di The Haunting of Hill House e di Midnight Mass, Mike Flanagan si è rimboccato le maniche e ha messo in piedi un nuovo ed esilarante progetto horror in collaborazione con la piattaforma Netflix.

La serie-tv, dal titolo Midnight Club, ha debuttato sulla piattaforma venerdì 7 ottobre 2022 e sta già conquistando migliaia di persone: scopriamo insieme la trama e il cast della nuova serie dal gusto horror.

Midnight Club: la trama della nuova serie Netflix

Ispirata all’ominimo romanzo horror per adolescenti scritto da Christopher Pike e anche da altre opere dell’autore, The Midnight Club è ambientata in una struttura per giovani malati terminali, la Rotterdam Home.

Tutto si costruisce attorno a un gruppo di giovani ragazzi e ragazze ospiti della struttura, che ogni sera a mezzanotte si riunisce per raccontarsi a vicenda storie horror fatte di inquietudini, misteri e suspense a 360 gradi.

Ormai diventata routine, una sera decidono di stilare un patto: chi tra loro morirà per primo, dovrà fare il possibile per contattare il restante gruppo direttamente dall’aldilà.

Dando una veloce occhiata al trailer della serie, ci si rende immediatamente conto di quanto la storia sia coinvolgente e realmente fonte di inquietudine misto terrore. Non mancano colpi di scena così come non mancano momenti di altissima tensione, di sguardi nascosti dietro le mani o dietro un cuscino: il brivido sarà il protagonista dall’inizio alla fine e rimarrete incollati e incollate davanti allo schermo.

The Midnight Club è composta da 10 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno e Netflix li propone tutti, ognuno con il suo titolo:

Il capitolo finale Le due Dana Un cuore malvagio Dammi un bacio Ci vediamo La strega Anya Verso il nulla L’eterno nemico Mezzanotte

Il cast di The Midnight Club

È stato lo stesso Mike Flanagan ad annunciare i primi nomi del cast di The Midnight Club, attraverso un post pubblicato su Twitter. I protagonisti e le protagoniste sono adolescenti, perciò il cast rispecchia proprio tale caratteristica.

Di seguito l’elenco degli attori e delle attrici che hanno preso parte al progetto horror:

Iman Benson (Ilonka)

Igby Rigney (Kevin)

Ruth Codd (Anya)

Adia

Aya Furukawa

Annarah Shepard

William Chris Sumpter

Sauriyan Sapkota

Zach Gilford

Matt Biedel

Samantha Sloyan

Heather Langenkamp (la dott.ssa che gestisce la clinica)

Iman Benson

Learsen Thompson

William B. Davis

Crystal Balint

Patricia Drake

Dove vedere The Midnight Club

La nuova serie-tv è una produzione Intrepid Pictures, nata dall’idea di Mike Flanagan (principale autore e regista anche dei primi due episodi) e Leah Fong, Trevor Macy, Julia Bicknell e Christopher Pike (produttori esecutivi).

The Midnight Club ha debuttato su Netflix venerdì 7 ottobre 2022, perciò sarà possibile prenderne visione solo da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Ricordiamo che Netflix non offre più la possiblità di usufruire del mese di prova gratuita, perciò l’unica soluzione è l’iscrizione al sito, pagando una quota mensile e/o annuale in base alla quantità di schermi coinvolti.

The Midnight Club vi farà sobbalzare dalla sedia, dal divano o dal letto, ma se il genere horror vi intriga, non potete non inserirla nella lista delle serie-tv da vedere!