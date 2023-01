Babylon: la storia vera che ha ispirato il film

Il film Babylon di Damien Chazelle sta ottenendo un grande successo. La pellicola mostra una versione a luci rosse e scandalosa della cittadina di Tinseltown durante gli anni Venti. Scopriamo quali storie hanno ispirato il film e quali sono i personaggi realmente esistiti.

Babylon: di cosa parla

Il film Babylon, diretto dal regista Premio Oscar Damien Chazelle, continua ad attirare l’attenzione su di sé, ottenendo un grande successo. Si è parlato del bacio rubato di Margot Robbie a Brad Pitt, delle scene scandalose di sesso e droga, e ora si inizia a parlare delle storie che lo hanno ispirato. La pellicola mostra una versione a luci rosse e scandalosa della cittadina di Tinseltown durante gli anni Venti.

Sono presenti scene particolarmente audaci, come la sequenza di apertura che mostra un drogato mentre sta facendo sesso, che introduce quelli che saranno i protagonisti. Il periodo storico è quello a cavallo tra il cinema muto e l’avvento del sonoro, che porta l’industria cinematografica ad ottenere un successo sorprendente in tutto il mondo. Guardando il film viene spontaneo chiedersi se a quell’epoca Los Angeles fosse realmente così scandalosa oppure se sia stata una scelta specifica del regista.

“Più facevo ricerche su quei primi giorni di Hollywood, più mi rendevo conto di quanto fosse folle quel periodo di tempo” ha dichiarato Damien Chazelle. “Mi piaceva l’idea di osservare una società in cambiamento. Hollywood ha subito una serie di cambiamenti rapidi e a volte apparentemente catastrofici negli anni ’20, e alcune persone sono sopravvissute, ma molte no” ha aggiunto il regista. “In termini odierni, la chiameremmo interruzione. Guardi cosa hanno passato queste persone e ti dà un’idea del costo umano che accompagnava il tipo di ambizione che ha attratto così tante persone a Los Angeles in quel momento. C’è un lato più oscuro nella storia di quella transizione rispetto a quello che avevo visto prima” ha concluso.

Le persone che hanno ispirato i personaggi del film

Babylon non racconta una storia vera, ma la maggior parte delle scene sono state girate tenendo conto di alcuni fatti realmente accaduti e di personaggi realmente esistiti. Il personaggio di Nellie, interpretato da Margot Robbie, ha messo l’attrice in difficoltà alla prima lettura del copione. Questo perché il suo personaggio è una combinazione tra le attrici più brave del cinema muto, in primo luogo Clara Bow. Il Conrad portato sul grande schermo da Brad Pitt, invece, è un mix perfetto degli uomini famosi per il loro fascino irresistibile, come John Gilbert e Rodolfo Valentino. Una vera star del cinema, che riesce a sdoganare per la prima volta il concetto di celebrità cinematografica. Torres di Calva, invece, cerca in tutti i modi di farsi strada ad Hollywood, nonostante sia un immigrato messicano. Anche per lui, Damien Chazelle ha cercato l’ispirazione da altri personaggi, come Rene Cadorna, arrivato ad Hollywood da Cuba, che è riuscito ad imporsi negli studios grazie alla sua personalità. Tutti questi personaggi realmente esistiti hanno ispirato i protagonisti di questa pellicola, che sta ottenendo un successo davvero incredibile.