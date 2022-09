Due nomi: Margot Robbie e Brad Pitt; sono loro i protagonisti del nuovo film capolavoro di Damien Chazelle regista anche di La La Land.

Il titolo è Babylon e l’omaggio a Hollywood è totalizzante: Chazelle lo definisce il suo progetto più ambizioso e, stando alle immagini del trailer, potrebbe realmente essere così.

Scopriamo insieme data di uscita, trama e cast del nuovo film.

Babylon: quando uscirà nei cinema?

Il nuovissimo film di Damien Chazelle, ora è ufficiale, arriverà nei cinema italiani a gennaio del nuovo anno, nel 2023.

Babylon è la quarta opera del regista, dopo Whiplash, La La Land e Il primo uomo.

È decisamente la cosa più difficile che abbia mai fatto. La logistica, il numero di personaggi, la sontuosità delle scene, l’arco di tempo che il film racconta, tutto ha contribuito a rendere il progetto particolarmente complicato, ma è stata una sfida particolarmente eccitante da accettare.

Così ha dichiarato lo stesso Chazelle, che per la realizzazione della pellicola ha voluto richiamare a sé alcuni dei suoi collaboratori più fidati e storici, come Linus Sandgren, direttore della fotografia, e il compositore Justin Hurwitz. Per chi non lo sapesse, entrambi i nomi sono stati premiati con l’Oscar per La La Land.

Babylon: la trama del film

Scenario: l’Hollywood di allora, audace, sfacciato e talvolta arrogante. Siamo negli anni ’20, in una Hollywood che sta vivendo il pieno passaggio del cinema dal muto dal sonoro, con l’obiettivo di raccontarne le parti più oscure, gli eccessi, ma anche le infinite luci.

Dando uno sguardo al trailer ufficiale della pellicola, infatti, vediamo alternarsi frame di divertimento, di estremo eccesso e di manciate di follia dei due protagonisti, Brad Pitt e Margot Robbie. Tutto ruota attorno ai sogni, alla voglia di sfondare, al desiderio di vivere a pieno la ricchezza di un periodo storico spesso anche molto turbolento.

Non si conoscono i dettagli precisi della trama, ma l’idea di fondo è comunque molto chiara: se ne vedranno delle belle!

Il cast di Babylon: attori e attrici

I protagonisti di Babylon sono essenzialmente due: Margot Robbie e Brad Pitt. La prima interpreta nel film Nellie LaRoy, un’aspirante attrice catapultata sulla scena da un momento all’altro, mentre il secondo interpreta Jack Conrad, una finta star del mondo del cinema ispirata a John Gilbert, Clark Gable e Douglas Fairbanks.

Nel cast anche Diego Calva nei panni di Manny Torres (immigrato messicano che nel film rappresenta lo sguardo del pubblico nel mondo di Babylon), Jean Smart, Tobey Maguire, Samara Weaving, Jovan Adepo, Li Jun Li, Flea (direttamente dalla band dei Red Hot Chili Peppers), Phoebe Tonkin, Eric Roberts, Katherine Waterson, Lukas Haas, P.j. Byrne, Roy Scovel, Damon Gupton, Jonah Platt, Telvin Griffin e Max Minghella.

Il genere, sulla scheda tecnica drammatico, sarà però alternato da momenti ironici, tipici dello stile di Chazelle. Espressività, professionalità, capacità di trasformarsi e adattarsi a ogni contesto cinematografico: la bravura del cast è ineccepibile.

Non ci resta che attendere il nuovo anno per tuffarci, ancora una volta, in una Hollywood che non c’è più, poterne sentire i profumi dallo schermo, potere vivere, anche solo per qualche istante, quelle emozioni contrastanti figlie di un’epoca incredibile: stay tuned!