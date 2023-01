Diego Calva è il protagonista di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle, che arriva al cinema il 19 gennaio. L’attore ha recitato accanto a Margot Robbie e Brad Pitt, con un cast d’eccezione, ricco di nomi importanti. Un’occasione davvero importante per l’attore, che ha già avuto qualche esperienza minore.

Diego Calva è il protagonista di Babylon

Il film Babylon, di Damien Chazelle, arriva oggi, 19 gennaio, nelle sale cinematografiche. Nonostante l’iniziale scetticismo da parte delle critiche oltreoceano, questo meraviglioso film ambientato nella Hollywood degli anni Venti è riuscito a convincere la critica italiana. Il pubblico è in trepidante attesa, anche grazie allo straordinario cast, con nomi del calibro di Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Samara Weaving, Max Minghella, Katherine Waterston, Flea, Spike Jonze e molti altri.

Il vero e proprio co-protagonista del film, però, è interpretato dall’attore messicano Diego Calva, sicuramente meno noto rispetto agli altri, ma di grande talento. Babylon è una storia che parla di ambizioni esagerate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta dei vari personaggi in un’epoca decadente, fatta di depravazione, nella sfavillante Hollywood degli anni Venti, a cavallo tra il passaggio dai film muti al sonoro. In questa storia Diego Calva interpreta il ruolo di Manny Torres e ha ricevuto una candidatura al Golden Globe.

Diego Calva: chi è?

Il suo nome intero è Diego Calva Hernandez e ha interpretato il boss della droga Arturo Beltran Leyva in Narcos: Mexico. In seguito si è pentito di aver partecipato a questa serie tv perché secondo lui spettacolarizza il narcotraffico. “C’è un momento nella carriera di un attore in cui non puoi scegliere realmente i tuoi ruoli. Sei solo grato di avere un lavoro e Narcos è uno show fantastico. Ma nel mio caso è un po’ difficile perché non sono per niente d’accordo su come ambientano la storia nel mio paese. Ci sono molte verità e questo è sorprendente, ma ci sono anche parecchie bugie. Penso che il mio paese non abbia bisogno di altra narco-cultura e di trasformare questi tizi in eroi” ha dichiarato a GQ.

“Sogno di far parte sempre del cinema latino-americano. La mia unica paura è che ora magari i registi latino-americani pensino che non tornerò e non mi chiamino più” ha spiegato l’attore a Variety, raccontando di aver passato più di un anno a mandare provini auto registrati alla produzione di Babylon prima di essere scelto. “Ho parlato molti giorni con Damien per studiare il personaggio. In particolare, mi sono concentrato sullo studio di Al Pacino, come mi ha raccomandato Damien. Posso dire solo che è un momento che ricorderò per sempre. Non appena mi vide, Damien mise su la colonna sonora del Padrino per aiutarmi a entrare nel personaggio” ha aggiunto, parlando della sua ispirazione per interpretare Manny Torres. In Messico ha partecipato a cinque lungometraggi e due serie tv prima di entrare nel cast del film Babylon, che è senza dubbio la sua grande occasione, soprattutto perché recita accanto a nomi molto importanti del cinema internazionale.