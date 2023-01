Aspiratore punti neri: i migliori per eliminarli

I punti neri e i comedoni sono delle imperfezioni della pelle che possono causare autostima e mancanza di fiducia in sé stesse. Per coloro che ne soffrono, oltre alla pulizia della pelle e ai prodotti giusti, si può usare l’aspiratore punti neri che risulta particolarmente efficace.

Ecco come usarlo nel modo migliore.

Aspiratore punti neri

Considerato un vero e proprio alleato di bellezza, l’aspiratore punti neri aiuta a rimuovere le impurità che tendono ad accumularsi sulla pelle del viso in modo da avere una pelle liscia e morbida, fornendo anche una pulizia profonda. Un dispositivo che è stato ideato e messo a punto in Asia, in Corea, ma che sta ottenendo anche ottimi consensi in Italia.

I punti neri sono degli inestetismi presenti, non solo sul viso, nella zona tra le guance e il naso, ma anche in altri punti del corpo, come la schiena. Solitamente cominciano a comparire soprattutto in giovane età, magari durante la fase adolescenziale. Schiacciare i punti neri non è la giusta soluzione perché può causare irritazioni o rossori.

Un accessorio come l’aspiratore punti neri è ottimo sia in un centro estetico o salone di bellezza, ma anche per casa poiché li aspira senza lasciare traumi o problematiche alla pelle.

molto facile da usare, anche se bisogna seguire le giuste accortezze. Essendo di dimensioni contenute, è possibile anche portarlo in viaggio.

Un accessorio del genere è molto importante da usare per la pelle dle viso poiché apporta una serie di vantaggi. Grazie a questo dispositivo, i pori sono più liberi, si ha una pelle liscia e morbida. Rimuove poi qualsiasi punto nero, residuo di trucco o eccesso di sebo per una pelle maggiormente brillante e un aspetto radioso.

Aspiratore punti neri: consigli e usi

Un trattamento che si può ottenere anche a casa risparmiando tempo e denaro. L’aspiratore punti neri è un dispositivo che ha bisogno di una serie di accortezze per essere usato correttamente. Dotato di testine intercambiabili in modo da usarle a seconda delle proprie esigenze. Alcuni modelli sono dotati di display Led per capire come funziona e cosa fare.

In commercio si usano sia modelli con filtri riutilizzabili, ma anche usa e getta. Nel caso di filtri riutilizzabili si possono lavare e usare di nuovo, anche se hanno un costo nettamente superiore rispetto ai filtri usa e getta, ma durano molto di più, oltre ad avere un impatto ambientale maggiormente basso. Meglio optare per un modello in materiale ipoallergenico.

Prima di usarlo è necessario seguire alcune accortezze. Il dispositivo non va premuto sulla pelle, ma bisogna appoggiarlo in modo delicato e seguendo le linee del viso, altrimenti si possono causare dei danni al volto. Bisogna preparare la pelle, quindi detergere il viso con prodotti specifici per rimuovere qualsiasi traccia di sporco o di trucco.

In seguito, si appoggia sul viso un panno caldo in modo da dilatare i pori nel modo migliore e prepararsi così all’aspirazione dei punti neri evitando di stressare la pelle eccessivamente. A quel punto, bisogna accendere l’aspiratore punti neri e avvicinarlo alla pelle con movimenti lenti per poter risucchiare qualunque impurità.

Aspiratore punti neri Amazon

Un dispositivo di bellezza ordinabile direttamente da Amazon con offerte e sconti di cui approfittare. Basta cliccare la foto per visualizzarne meglio i dettaglio. Qui sotto presentiamo i migliori modelli di aspiratore punti neri in commercio con una descrizione di ogni articolo scelto tra i più vantaggiosi dalle consumatrici.

1)Voyor 6 in 1 Aspiratore punti neri aspira

Un modello professionale che aspira punti neri, acne, residui di trucco garantendo una pulizia profonda della pelle. Aumenta l’elasticità della pelle, restringendo i pori e riducendo le rughe. Ha ben 5 livelli di potenza a seconda del tipo di pelle e dotato di display digitale. Include diverse testine per aspirare o esfoliare. Facile da usare anche grazie al pulsante da premere.

2)Anlan aspira punti neri

Sfrutta la tecnologia di aspirazione sotto vuoto per rimuovere i punti neri e bianchi, i residui di trucco e il grasso migliorando l’aspetto della pelle detergendola. Ha dei tasti che si possono regolare con schermo LCD per controllare la potenza di aspirazione, il tempo, la luce. Adatto per chi ha la pelle particolarmente sottile e sensibile.

3)Acowild aspiratore punti neri

Un estrattore elettrico che non danneggia la pelle utile per rimuovere punti neri, comedoni, acne e anche residui di trucco. Ha proprietà esfolianti, permette di aprire i pori e ridurre il gonfiore della zona contorno occhi. Realizzato in un materiale non tossico con un design che si adatta perfettamente alla curvatura della mano per impugnarlo correttamente.

Oltre all’aspiratore punti neri, si può anche usare la maschera viso per attenuarli.