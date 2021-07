I trend del momento passano tutti per i social network più popolari, a prescindere dai contenuti. L’ultima moda che ha conquistato una folla di utenti è quella di un allenamento specifico per un ventre piatto, proposto da una personal trainer asiatica.

I suoi follower ne hanno fatto un vero e proprio mantra, da seguire alla lettera e soprattutto da praticare quotidianamente per avere dei risultati. Tuttavia, l’esercizio proposto e le indicazioni della sedicente istruttrice lasciano perplessi, in particolar modo per quanto riguarda la loro efficacia.

L’allenamento per un ventre piatto

Il principio di questa storia coincide ovviamente con la condivisione di un reel da parte dell’utente Janny149062. Nel video si può vedere un’istruttrice asiatica, piccola e magrissima, che spiega ad un’allieva il semplice movimento addominale.

L’esercizio, eseguito a ritmo di musica, consiste nello stare in piedi e muovere la pancia a scatti ed energicamente, piegandosi avanti e indietro. L’autrice di questa “mossa” spiega che basta ripetere questo movimento per 5 minuti al giorno, almeno per un mese, per avere addominali da favola. Si chiama “belly curling exercise”, letteralmente “esercizio di curvatura della pancia”, e potrebbe sembrare una buffa danza di qualche challenge che circola sui social.

A detta della trainer, invece, è un modo efficace per ridurre il girovita e rassodare il ventre. La guru della tartaruga incita vigorosamente le sue allieve ad impegnarsi, urlando come fosse caserma.

La promotrice di questa tecnica ha senz’altro puntato sulla facilità: data la semplicità dell’esecuzione dilettarsi è molto facile, praticabile da tutti e basta uno specchio e una musica ritmica per cimentarsi. Ma è davvero efficace?

I dubbi degli esperti

Malgrado la viralità dei video dell’allenamento orientale, molti dubitano della sua validità. Il primo problema sta nel fatto che non vengono fornite indicazioni su alimentazione o stile di vita, ma che basti solo questo esercizio per arrivare ai risultati sperati. Molti personal trainer ed esperti ci ricordano infatti che non è possibile perdere peso in una determinata area del corpo con esercizi localizzati. La perdita di grasso o di peso coinvolge tutto l’organismo ed è possibile solo con un deficit calorico, che si ottiene con un allenamento completo e una dieta sana (il componente più importante). Un altro aspetto negativo è che questo tipo di movimento, con la sua velocità ed intensità sia rischioso per la schiena e possa anche causare seri infortuni.

Anche se con l’allenamento orientale l’ormai famosa Janny ha 2,4 milioni di follower su Tik Tok e i suoi video hanno altrettante visualizzazioni, questo non può essere il metro di misura per un buon fitness. Meglio affidarsi ad esperti veri e a regimi più sostenibili nel lungo periodo, che forse saranno meno trendy e più impegnativi ma di sicuro anche più efficaci.

