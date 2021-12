Alex Belli contro Montano: interviene Magnini

Nella casa del GF Vip Aldo Montano ha avuto un acceso scontro con Alex Belli e i due sono quasi arrivati alle mani. Sulla questione è intervenuto persino Filippo Magnini.

Aldo Montano contro Alex Belli

Nella casa del GF Vip Aldo Montano ha voluto togliersi qualche sassolino contro Alex Belli, che secondo lui avrebbe mancato di rispetto a sua moglie Delia e a Soleil Sorge per via del rapporto instaurato con quest’ultima all’interno della casa del reality show.

Alex Belli si è scagliato contro Aldo Montano e la lite è degenerata quasi al punto di sfociare in una rissa. I due sono stati prontamente divisi da Miriana Trevisan e in seguito, sulla questione, è intervenuto anche Filippo Magnini, che sui social ha scritto: “Quella sberla mancata… peccato!”, in riferimento allo schiaffo che Montano stava per assestare contro Alex Belli.

Alex Belli: lo sfogo

Sui social intanto Alex Belli si è sfogato contro lo schermidore scrivendo: “GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI..la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho dato da PARLARE! Anche a Te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è Usare le MANI! Shhhhh”.

Alex Belli: la replica di Montano

Per quanto riguarda Aldo Montano, lo schermidore ha voluto mettere in chiaro i motivi per cui se la sarebbe presa con Alex Belli e infatti in un lungo post sui social ha scritto: “Vedo che mi chiedete in tanti un parere su Alex Belli. Noi all’inizio del reality eravamo amici e con Manuel ci chiamavamo i Moschettieri. Poi avete visto la litigata e tutto il resto delle soap.

Che poi non sappiamo ancora se sia stata una roba finta o vera. Penso che se è stato tutto fake è orrendo perché ha preso in giro noi gieffini e voi pubblico. Anche se è tutto reale non è bello, forse è ancora peggio, perché così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. Insomma, in tutti e due i casi non ha fatto una bella figura. Poi le coppie sono liberissime di gestire le cose come vogliono, però io rispetto la mia donna e gli altri facciano quello che gli pare e pensino a loro stessi”.