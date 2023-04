Alessandra Facchinetti: chi è la sorella di Francesco?

Non forse tutti ne sono a conoscenza, ma il noto Dj Francesco, figlio di Roby Facchinetti, ha una sorella. Lei si chiama Alessandra, ma a differenza del padre e del fratello ha scelto di intraprendere una strada differente. Andiamo alla scoperta della donna, tra vita privata e carriera professionale.

Chi è la sorella di Francesco Facchinetti? Si chiama Alessandra e fa la stilista

Alessandra Facchinetti è nata a Bergamo il 2 giugno 1972 sotto il segno dei Gemelli e attualmente ha 50 anni (prossima ai 51). Già a partire dalla giovane età Alessandra Facchinetti sapeva dove sarebbe voluta arrivare e sceglie di conseguenza i giusti studi per realizzare il suo obiettivo. Dopo essersi diplomata presso l’Istituto Marangoni, Facchinetti ha deciso di buttarsi in tutto e per tutto nel mondo della moda cercando con tutta se stessa di diventare una stilista a tutti gli effetti. Nel corso degli anni la donna ha vissuto numerose esperienze importanti con diversi brand di moda. Si parla infatti di Gucci, di Miu Miu, di Moncler e di Valentino, a cui sono seguite collaborazioni con Tod’s e Pinko. Lei stessa ha sempre resa nota la sua forte passione per la moda: «Ho sognato di lavorare nella moda sin da bambina. Disegnavo e disegnavo vestiti. Adoravo Armani, Ferré, Versace. Stimo chiunque faccia questo mestiere».

Dopo la collaborazione con Tod’s Facchinetti si trasferisce a New York e comincia a dedicarsi a tutti quei progetti che, per lavoro, aveva lasciato sospesi. Dopo un periodo nella Grande Mela, però, la stilista capisce che quel mondo frenetico non sarebbe stato per la vita e riparte: questa volta in Corea, in Cina, in Indonesia. Nuove avventure che le consentono di captare nuove realtà e nuovi modi di fare moda. Nel periodo del Covid Alessandra torna in Italia e aprirà anche il suo Atelier-01, sito sui Navigli, a Milano. Il suo lavoro spazia tra la moda concreta, i costumi per l’opera e anche l’interior. Dopo tante esperienze, trascorsi, successi e viaggi, Alessandra Facchinetti ha finalmente raggiunto il sogno: essere chi voleva essere.

Su Instagram Facchinetti è attiva e molto seguita: il suo profilo (@alessandrafacchinetti) vanta 13.400 mila follower, per un totale di 361 post, quasi completamente inerenti al suo mondo e alla sua passione.

La vita privata di Alessandra Facchinetti: famiglia e amore

Alessandra Facchinetti è la figlia di Roby Facchinetti e sorella del noto dj Francesco. In realtà il cantante dei Pooh ha una storia sentimentale molto ampia, tant’è che Alessandra e Francesco sono nati da due relazioni differenti. La stilista, infatti, è frutto dell’amore tra Roby Facchinetti e Mirella Costa (sua prima moglie). Da tale amore sono nate Alessandra nel 1972 e Valentina nel 1977. L’ex di Alessia Marcuzzi, invece, è nato dalla relazione del padre con Rosaria Longoni.

Per quanto riguarda invece la situazione sentimentale della stilista, sappiamo che attualmente è impegnata con l’attore Dino Longo Sabanovic e i due non si nascondono dal farsi fotografare insieme, soprattutto ai grandi eventi.

Alessandra Facchinetti ha un ottimo rapporto sia con il padre, sia con il fratello Francesco.