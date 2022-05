Fiori d’arancio per Alba Parietti: la showgirl si sposa con Fabio Adami. Secondo alcune indiscrezioni, la mamma di Francesco Oppini avrebbe perso la testa per il nuovo compagno, tanto da pensare di giurargli amore eterno il prima possibile.

Alba Parietti si sposa

Da qualche settimana, Alba Parietti ha ritrovato il sorriso accanto a Fabio Adami. Secondo Dagospia, la showgirl avrebbe talmente tanto perso la testa per lui che sarebbe disposta a sposarlo. L’uomo ha 55 anni ed è un manager romano che lavora per l’azienda Poste Italiane. Tra loro, come raccontano alcuni amici, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Non a caso, dopo il primo incontro, sono diventati inseparabili.

Le nozze a 60 anni non fanno paura

Stando alle indiscrezioni, Alba sarebbe molto innamorata di Fabio, motivo per cui avrebbe deciso di sposarlo anche se ha 60 anni. D’altronde, per la Parietti l’età non è mai stata un problema. Al momento, è bene sottolinearlo, la showgirl non ha confermato o smetito le indiscrezioni sul matrimonio.

Gli amori di Alba e quelli di Fabio

La Parietti ha avuto una vita sentimentale piuttosto intensa.

Un solo matrimonio, quello con Franco Oppini da cui ha avuto il figlio Francesco, e diverse storie con personaggi famosi, come: il filosofo Stefano Bonaga, l’attore Christopher Lambert, il Principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e il cantautore Cristiano De André. Fabio, invece, ha avuto solo due storie importanti, dalle quali sono nati due figli, Linda e Filippo.