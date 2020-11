Vi sembrerà strano, ma cambiare stile o stravolgere il nostro aspetto per piacerci di più, non è prerogativa solo di noi comuni mortali, ma anche delle star più famose.

Star prima e dopo: come sono cambiate

Cambiamenti di look, tagli di capelli drastici, un uso del make up più o meno marcato fino ad arrivare a qualche ritocchino estetico.

Come sono cambiate le star negli anni? Vediamone insieme alcune e analizziamone l’aspetto, in una carrellata di prima e dopo.

Miley Cyrus

Tra le regine delle metamorfosi c’è sicuramente lei, Miley Cyrus. Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2003, all’età di 11 anni ma il vero successo arriva a 13 anni con il ruolo da protagonista nella serie di Disney Channel, Hannah Montana. Lunghi capelli biondi, bellezza acqua e sapone, Miley mantiene questo look a lungo anche al di là del suo ruolo di Hannah Montana.

Advertisements

Crescendo abbandona i capelli biondissimi prediligendo il suo colore naturale, un po’ più scuro, e opta per uno stile da country girl.

Successivamente stravolge il suo look. Ormai cresciuta, vuole allontanarsi dal personaggio a cui è stata legata per tanto tempo.

Vuole voltare pagina, chiudere il capitolo Hannah Montana ed essere conosciuta per essere semplicemente Miley Cyrus, e per la sua musica. L’adolescente Hannah lascia quindi il posto alla donna Miley. I lunghi capelli biondi diventano cortissimi con pixie cut o mullet e il trucco acqua e sapone tipico per le adolescenti dei primi anni 2000, viene sostituito da un make up più elaborato.

Lily Allen

Lily Allen negli anni ha stravolto il suo look nel modo di truccarsi. All’inizio della sua carriera infatti, nel 2006, la cantautrice londinese optava per make up decisamente più eccentrici, dai toni fluo. Anche l’hairstyle è cambiato, prima infatti la Allen optava per capigliature decisamente più scombinate.

Crescendo, Lilly Allen ha stravolto il suo look, optando per uno più maturo, con make up e acconciature più ordinate. Anche lo stile scelto è decisamente più elegante, ma con un tocco di personalità che la fa sembrare una meravigliosa star d’altri tempi trapiantata ai giorni nostri.

Katy Perry

Anche Katy Perry ha stravolto il suo look dall’inizio della sua carriera. Prima sfoggiava capelli scurissimi con tagli decisamente eccentrici, in pieno stile anni 2000. Anche l’abbigliamento scelto rispecchiava pienamente lo stile di quegli anni, pur mantenendo il suo personalissimo stile a metà tra la rocker e la candygirl.

Crescendo, l’ormai neomamma, Katy Perry ha optato per un look più bon ton, pur mantenendo l’eccentricità che la contraddistingue da sempre. Il make up è decisamente più elaborato, lo stile è più ricercato e il bob con le onde bionde, le dona particolarmente.

Ariana Grande

Ariana Grande oggi è famosissima, ma ha debuttato molto giovane su Nickelodeon. Ai tempi aveva i capelli rossi e uno stile più da teenager, che rispecchiava giustamente la sua età. Il make up si concentrava di più sugli occhi, a cui rimarcava la forma con la matita nera e un po’ di mascara.

Crescendo ha optato per un colore di capelli più chiaro, più adatto alla sua carnagione, e una coda alta e lunghissima che è ormai diventata il segno distintivo della sua immagine. Anche il suo look detta la moda tra le più giovani, con felpe oversize che fungono quasi da vestitini e stivali sopra al ginocchio. Il make up di Ariana Grande è diventato più curato ed elaborato e le labbra hanno subito qualche ritocchino estetico. Risultano infatti molto più voluminose rispetto a prima.

Kylie Jenner

Kylie Jenner è la più piccola delle Kardashian ed è senza dubbio quella che, negli anni, ha subito più trasformazioni. Prima i suoi lunghi capelli scuri portavano qualche riflesso rossiccio e le sopracciglia erano decisamente più fini. Il trucco si concentrava maggiormente sugli occhi, mentre tutto il resto del viso aveva un effetto acqua e sapone.

Crescendo, la Jenner ha dato più definizione alle sue sopracciglia e ha perfezionato il suo make up con il magico tocco del contouring. Ha schiarito i capelli, anche se spesso ama giocare con le parrucche. Ha gonfiato leggermente le labbra e ha optato per un look decisamente più adulto e glamour, in pieno stile Kardashian.

Chiara Ferragni

Anche le star italiane non sono immuni ai cambiamenti. Il look di Chiara Ferragni per esempio, si sono trasformati molto nel tempo. Da vera e propria fashion victim, l’imprenditrice digitale seguiva la moda. Pantaloni a vita bassissima, top striminziti, cappellini con visiera completavano gli outfit che spesso sfoggiava. I capelli biondi avevano il ciuffo ordinatamente raccolto di lato e il make up si concentrava maggiormente sugli occhi chiari.

Ma Chiara Ferragni ha deciso di fare della moda un vero e proprio stile di vita, così, inevitabilmente, negli anni ha imparato a valorizzarsi e ad esaltare i suoi punti di forza. A distanza di tempo, quasi mamma bis, la Ferragni appare bellissima, raggiante. Sempre biondissima e con un fisico da fare invidia. Il suo look è decisamente più curato e ovviamente di tendenza, ma non manca mai di eleganza.