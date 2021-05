Biografia, carriera e vita privata della tennista croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanovic: un talento dentro e fuori il campo da tennis che ha conquistato con la sua bellezza il tennista italiano Matteo Berrettini.

Ajla Tomljanovic, chi è

La talentuosa tennista Ajla Tomljanovic è nata a Zagabria, in Croazia, il 7 maggio 1993 da madre di origini bosniache.

Lo sport è nel suo sangue: il padre Ratko infatti era un giocatore professionista di pallammano che vinse gli Europei in due anni successivi, nel 1992 e nel 1993, anno di nascita della figlia.

Fin da bambina – ha iniziato a giocare a soli sei anni – nutre la sua passione per il tennis, finché a sedici anni esordisce nei campionati Juniores dell’Australian Open – Singolare ragazze 2009. Partecipa da Juniores anche agli Open di Francia, agli US Open del 2008 e del 2009.

Chi è Ajla Tomljanovic: la sua carriera

Nella carriera di Ajla Tomljanovic ci sono una serie di successi importanti. Nel 2015 ai tornei femminili Pattaya Open si aggiudica la prima finale WTA. Purtroppo l’anno successivo è costretta a prendersi una pausa molto lunga dal tennis, di ben 14 mesi, a causa di un infortunio importante alla spalla che la costringere a chiudere prematuramente la stagione. Torna a giocare ad Acapulco nel 2017, concludendo la stagione al 118° posto.

L’anno successivo riuscità a recuperare, rientrando nella top 50 e conquistando il best ranking di 47°. Nel 2019 arriverà anche al 39° posto nella classifica.

Chi è Ajla Tomljanovic: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata della bella e talentuosa Ajla Tomljanovic, la tennista ha vissuto una lunga e importante relazione con il collega e connazionale Nick Kyrgios, uno degli astri nascenti del tennis mondiale. La loro relazione è iniziata nel 2015 ed è riuscita per un po’ a mitigare il carattere ribelle e anticonvenzionale di Kyrgios. Nel 2017 ci sono state delle voci che affermavano un tradimento da parte di Nick Kyrgios e poco dopo il tennista e Ajla hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno tolto tutte le foto che li ritraevano insieme.

Il cuore spezzato di Ajla però non ha tardato a consolarsi nel bel Matteo Berrettini, il tennista azzurro che sta collezionando successi negli anni, affermandosi come uno dei migliori tennisti italiani di sempre. I due hanno ufficializzato la loro relazione, che è iniziata nel 2019. Berrettini, durante un’intervista, ha affermato che non è stato facile conquistare la bella Tomljanovic e che ha dovuto lottare non solo sul campo ma soprattutto fuori per poter attirare la sua attenzione. Nel 2020 i due hanno trascorso il lockdown insieme mentre si trovavano in Florida, sperimentando per la prima volta la convivenza.

Il 7 maggio 2021, in occasione del compleanno di Ajla, Berrettini ha portato a casa una vittoria all’Open di Madrid. Il giovane gentiluomo ha dedicato la vittoria alla sua fidanzata, scrivendo sulla telecamera “Auguri Brilla”. Questo il soprannome dato da Matteo ad Ajla, che simboleggia la brillantezza della tennista croata ma anche la sua allegria.

