Aisha Maryam Samb, ha 18 anni con origini metà italiane e metà senegalesi, è stata una vera e propria rivelazione, come cantante, di questa ventunesima edizione di Amici. Apprezzata dal pubblico è entrata a far parte del serale di Amici 21. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Aisha Maryam Samb

Aisha Maryam Samb, nasce a Napoli, nel 2004. Ha origini senegalesi e vive a Caserta con la sua famiglia. Ha due fratelli più piccoli, una sorella di 9 anni e un fratellino di 2 anni. Frequenta la sezione musicale del Liceo Garofani di Caserta. Entra a far parte della scuola di Amici il 27 novembre 2021. Si fa notare ben presto da Lorella Cuccarini e nel corso del programma si farà apprezzare dal Rudy Zerbi e da Anna Pettinelli.

Oltre ad essere amata dai professori è riuscita anche a farsi volere bene dal pubblico grazie al suo entusiasmo e alla voglia di mettersi in gioco. Oltre al canto le piace molto ballare anche se non ha mai perseguito e perfezionato questa sua passione. Durante la sua esperienza nella scuola di Amici di Maria de Filippi, sono stati pubblicati già due suoi inediti, presentati in trasmissione. Il suo primo brano uscito lo scorso dicembre, Bad Vibes, è stato scritto da lei insieme a Eugenio Maimone e prodotto dalla casa di produzione Itaca.

Il secondo brano, uscito a febbraio, Buenos Dias, è stato scritto da lei insieme Enrico Crocco, prodotto e pubblicato da Itaca.

Amici 2022, il serale

A febbraio del 2022 si qualifica e accede al serale di Amici nella squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La prima puntata del serale di Amici va in onda a partire dal 19 marzo su canale 5. Molto probabilmente, come lo scorso anno, le puntate saranno registrate e mandate in onda il sabato. Mentre la serata finale sarà in diretta. Anche quest’anno il format composto da 9 puntate è diretto da Maria de Filippi. Gli allievi che accedono al serale sono 18 e sono stati divisi all’interno delle tre squadre. La prima composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; la seconda da Anna Pettinelli e Veronica Peparini; terza e ultima da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

In giuria quest’anno torna Stefano De Martino insieme a Stash e ad Emanuele Filiberto Di Savoia. Il direttore artistico del serale è Stephane Jarny.