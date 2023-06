Adriana Volpe rappresenta uno dei volti più celebri della televisione italiana. Conduttrice, modella e attrice, ha esordito nel mondo dello spettacolo agli inizi degli anni 2000. Ma come è cambiata nel corso della sua carriera? Ecco il prima e il dopo la chirurgia e i numerosi ritocchi estetici.

Adriana Volpe rifatta? Prima e dopo la chirurgia

Gli esordi di Adriana Volpe risalgono agli anni ’90, quando comincia a lavorare come modella sfilando per prestigiosi brand. Viene scelta poi come showgirl, all’epoca chiamata ancora valletta, nel noto programma di Rai 1 Scommettiamo che…?, al fianco di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. La ricordiamo anche come attrice nel cast del film Viaggio di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo. La notorietà però arriva nel 1999. In quell’anno debutta al timone del programma Mezzogiorno in famiglia, che conduce fino al 2009. Tutti la ricordiamo per i suoi look sensuali, impeccabili e sempre al passo con le tendenze: minigonne, spacchi vertiginosi, scollature audaci, mini abitini e tacchi a spillo. Fisico mozzafiato, viso angelico e i suoi iconici capelli biondi. Adriana Volpe ha conquistato fin da subito il pubblico italiano grazie alla sua immensa bellezza, tanto da aver vinto anche il premio come Prima Miss dell’anno 1994, il concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani. Che dire… una bellezza semplice e naturale. Tuttavia, nel corso degli anni, anche lei ha ceduto a qualche ritocco estetico.

Il prima e dopo la chirurgia di Adriana Volpe

All’epoca Adriana Volpe aveva poco più di 25 anni. Oggi la conduttrice ha superato i 40 anni ed è anche diventata mamma di una splendida bambina. Ma nel suo caso la frase “40 anni e non sentirli” è proprio vera. La showgirl è rimasta splendida… anche se con qualche piccolo aiutino! Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Adriana Volpe avrebbe rifatto il naso e il seno. Rispetto al passato, il naso appare più piccolo e levigato mentre il seno sembrerebbe essere aumentato. Guardando le sue foto anche gli zigomi sembrerebbero leggermente più alti. Non a caso, la showgirl è finita nel mirino del tanto temuto scanner-test di Fatti e Rifatti, il format di Striscia la Notizia. Il programma parla chiaro: Adriana Volpe si è rifatta.

I segreti di bellezza di Adriana Volpe

Nonostante il prima e dopo la chirurgia, però, Adriana Volpe è dotata di una grande bellezza da sempre. Tra i suoi segreti di bellezza non c’è solo la chirurgia, bensì molto altro. La conduttrice pratica molto sport per riuscire a mantenere la sua forma smagliante. Inoltre, ha una vita molto attiva e dinamica che le permette di tenersi sempre in movimento. Importantissima anche una dieta equilibrata. Adriana Volpe predilige soprattutto cibi sani, di origine italiana, in particolare frutta e verdura di stagione. Inoltre, è solita frequentare terme e spa dove si sottopone a numerosi trattamenti per la pelle e il corpo, tra cui massaggi e fanghi.