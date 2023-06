Acqua di riso per capelli: caratteristiche e benefici

Per proteggere i propri capelli dai fattori esterni e riuscire a fare in modo che siano lucenti e privi dell’effetto crespo, sono diversi i rimedi e le soluzioni naturali o casalinghe a disposizione. Tra le tante soluzioni, l’acqua di riso permette di avere e dare i giusti benefici alla capigliatura. Scopriamo come usarla e i prodotti adatti.

Acqua di riso per capelli

forse sono in pochi a saperlo, ma l’acqua di riso per capelli è un trattamento naturale e assolutamente benefico per la chioma dal momento che va a migliorare la salute generale del cuoio capelluto in modo che risulti più luminosa, lucente e anche ben idratati. Un trattamento che funziona grazie alla presenza di elementi come vitamine, minerali, ma anche aminoacidi.

Questa soluzione permette non solo di rendere la chioma luminosa e ben lucida, ma anche di proteggerla dal rischio di opacità, rottura e caducità del capello che rischia così di spezzarsi e rovinarsi. Ottima da usare come rimedio subito dopo lo shampoo oppure una maschera nutriente, è un vero e proprio toccasana del capello.

Nota anche come fermentata, si caratterizza per una soluzione dall’aspetto biancastro e lattiginoso che si ottiene lavando il riso bianco in acqua. Dopo averlo sciacquato, bisogna lasciarlo in ammollo in acqua pulita a temperatura ambiente per mezz’ora per poi provvedere a scolarlo. A quel punto, l’acqua di riso è fermentata in un contenitore chiuso da tenere in frigo per una settimana.

Il fatto stesso che il processo di fermentazione contenga una serie di nutrienti adeguati quali antiossidanti, vitamine e anche aminoacidi fa sì che questo trattamento casalingo, ma assolutamente naturale, possa fare del bene al cuoio capelluto.

Acqua di riso per capelli: come funziona

Un rimedio efficace e valido per capelli dal momento che l’acqua di riso, come già detto, contiene una serie di nutrienti che sono necessari alla chioma. Tra questi, la lisina che aiuta a stimolare la cheratina, una componente fondamentale, il potassio e il sodio indicati per i capelli secchi, l’acido folico che combatte la crescita del capello e la vitamina E che protegge dai fattori esterni come i raggi solari e inquinamento.

Indicata per ogni tipologia di capello, anche quelli grassi, dal momento che regola la funzione di sebo in eccesso, ha proprietà anti crespo, quindi elimina e combatte i nodi che si formano tra i capelli. Molto efficace nei capelli che sono danneggiati da qualsiasi trattamento, che sia il phon oppure le tinte o decolorazioni.

Con l’acqua di riso per capelli le chiome risultano essere molto più forti e sane. Non si hanno problemi di forfora dal momento che permette di combatterla e contrasta le irritazioni dovute a prodotti non adatti che danneggiano la chioma. Ha proprietà antibatteriche dal momento che va anche a rigenerare la cute.

Per usare questo rimedio bisogna cospargere i capelli, spazzolare e lasciare agire per circa mezz’ora. In seguito, si procede al risciacquo. Si consiglia anche di usarla, non solo sotto forma di shampoo, ma anche di maschera che nutre il capello da applicare almeno due volte a settimana per una chioma lucente e luminosa.

