Yoga da sedia: 5 esercizi per avere addominali scolpiti

La maggior parte delle persone passa il 55% del suo tempo seduto, come riportato da Vanity Fair. Che sia in ufficio, alla guida, a tavola o sul divano, queste posizioni hanno un impatto forte sulla postura. Non potendo evitare questa posizione, si può cercare di sfruttare al meglio il tempo seduti, allenandosi. L’istruttrice di yoga Sara Beth Yoga ha creato una sequenza da eseguire comodamente seduti. Si tratta di sequenze da 20 minuti, da ripetere 5 volte, per correggere la postura, avere addominali scolpiti e prendersi cura dei propri muscoli. In ufficio, in smart working, durante la pausa pranzo, si possono tonificare i muscoli grazie allo yoga da sedia. Stiamo parlando di cinque esercizi da 20 minuti, con allungamenti del collo e delle spalle, sequenze per la colonna vertebrale, affondi, torsioni e allenamento per gli addominali.

Lo schema da seguire per cinque volte è il seguente:

Allungamenti collo, petto e schiena : da seduti posizionare le mani sulle cosce, inspirando, portare il capo e il mento verso la gola, incurvando la schiena. Espirando, rialzare il capo e portarlo indietro, inarcando la schiena. Da ripetere per un minuto;

: da seduti posizionare le mani sulle cosce, inspirando, portare il capo e il mento verso la gola, incurvando la schiena. Espirando, rialzare il capo e portarlo indietro, inarcando la schiena. Da ripetere per un minuto; Allungamento caviglia destra : afferrare con le mani intrecciate la gamba destra e sollevarla da terra. Inspirando ed espirando muovere il piede in alto e in basso per un minuto;

: afferrare con le mani intrecciate la gamba destra e sollevarla da terra. Inspirando ed espirando muovere il piede in alto e in basso per un minuto; Allungamento gamba destra : stendere la gamba in avanti con piede a martello. Inspirando portare l’addome verso le cosce cercando di afferrare la punta dei piedi o la caviglia, rimandando nella posizione per un minuto;

: stendere la gamba in avanti con piede a martello. Inspirando portare l’addome verso le cosce cercando di afferrare la punta dei piedi o la caviglia, rimandando nella posizione per un minuto; Allungamento caviglia e gamba sinistra : ripetere questi due esercizi dalla parte sinistra;

: ripetere questi due esercizi dalla parte sinistra; Affondi sulla sedia : girandovi sulla sedia per avere lo schienale contro la parte destra del torace, posizionatevi con la coscia destra appoggiata alla seduta e il piede destro a terra, mentre la gamba sinistra viene posizionata a novanta gradi esternamente alla seduta. Inspirate ed estendete la gamba sinistra, puntando le dita dei piedi. Sostenetevi allo schienale con il braccio destro ed estendete verso l’alto il braccio sinistro, inarcando la schiena;

: girandovi sulla sedia per avere lo schienale contro la parte destra del torace, posizionatevi con la coscia destra appoggiata alla seduta e il piede destro a terra, mentre la gamba sinistra viene posizionata a novanta gradi esternamente alla seduta. Inspirate ed estendete la gamba sinistra, puntando le dita dei piedi. Sostenetevi allo schienale con il braccio destro ed estendete verso l’alto il braccio sinistro, inarcando la schiena; Torsioni parte destra : giratevi col torso verso lo schienale, afferrandolo con entrambe le mani, per eseguire una torsione, tenendo la posizione per un minuto;

: giratevi col torso verso lo schienale, afferrandolo con entrambe le mani, per eseguire una torsione, tenendo la posizione per un minuto; Posizione del guerriero : giratevi con la fronte nella direzione del piede destro, aprite le braccia all’altezza del petto e mantenete per qualche respiro, poi posate la mano sinistra sul fianco sinistro per estendere sopra la testa il braccio destro. Espirando posate il braccio destro sulla coscia destra e torcendovi verso sinistra estendete il braccio sinistro sopra il capo, mantenendo la posizione per un minuto;

: giratevi con la fronte nella direzione del piede destro, aprite le braccia all’altezza del petto e mantenete per qualche respiro, poi posate la mano sinistra sul fianco sinistro per estendere sopra la testa il braccio destro. Espirando posate il braccio destro sulla coscia destra e torcendovi verso sinistra estendete il braccio sinistro sopra il capo, mantenendo la posizione per un minuto; Affondi, torsioni e posizione del guerriero devono essere svolti anche a sinistra;

devono essere svolti anche a sinistra; Posizione raggomitolata: seduta frontale, piedi aperti all’altezza delle spalle. Ispirando portate l’addome verso le cosce e portate i palmi delle mani a terra accanto ai piedi. Se non riuscite non forzate, ma fermatevi prima. Respirate per un minuto in questa posizione.

Yoga da sedia: i benefici

Lo yoga da sedia è adatto a chiunque, a qualsiasi età, compresi anziani, bambini, donne in gravidanza o post gravidanza (in questo caso con qualche modifica agli esercizi). Con il supporto di una sedia molte posizioni sono più semplici da eseguire e promuovono un allungamento più profondo, con benefici per la postura e la capacità polmonare grazie alla respirazione. Gli esercizi attivano il petto, le braccia, le spalle, la schiena e gli addominali, aiutando a rilasciare la tensione. è un allenamento a basso impatto, ma che rafforza molto i muscoli. Aiuta a mantenere in forma il proprio corpo e a prendersi cura anche della propria mente.



