Tiktoker paga €200 per un cesto di Frutta a Porto Cervo e denuncia l’accaduto sui social con tanto di scontrino. È accaduto a Gianmarco Di Ronza al Nikki Beach di Porto Cervo, in Costa Smeralda dove il tiktoker ha pagato oltre €800 per un pranzo di sei persone.

Il video ha scatenato tantissimo commenti: “A Napoli con €200 apri un fruttivendolo”, dice un utente mentre altri suggeriscono di controllare il listino prezzi e optare per località meno costose.

Cesto di frutta a Porto Cervo: la deununcia sui social

Il video di deunincia è stato pubblicato sul canale di TikTok di Gianmarco Di Ronza (@gianmarcodironza02). I fatti risalgono ancora al 23 luglio scorso quando Di Ronza si è recato al Nikki Beach di Porto Cervo per un pranzo con sei amici.

Il conto totale è di €821 euro: €95 per un piatto di sushi, €10 per una bottiglia d’acqua, €36 per un piatto di tonnarelli allo scoglio, €275 per una bottiglia di champagne da 75cl, €205 per il lettino in spiaggia e €200 per il cesto di frutta.

Gianmarco di Ronza non è nuovo a questo tipo di denunce. Il tiktoker, infatti, gira il mondo frequentando location di lusso e posti esclusivi.

In un suo recente video aveva denunciato anche il conto di €78 per una colazione a Capri. Si trattava di tre cornetti al cioccolato e due vuoti al costo di €5 l’uno, tre caffe a €7 l’uno, due latti macchiato per un costo totale di €18 e un capuccino da €9.