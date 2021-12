Zorzi contro Soleil: “Fingere lo trovo becero”

Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, ha scagliato una frecciatina contro la concorrente della sesta edizione del reality show, Soleil Sorge.

Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge

Intervistato da Maurizio Costanzo Tommaso Zorzi ha scagliato una frecciatina contro i concorrenti che “mentirebbero” nella casa del GF Vip e, a seguire, ha lanciato una stoccata contro Soleil Sorge in meirto al caso di Alex Belli e Delia Duran.

“Ti parlo da ex concorrente di reality e trovo che il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare. Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio, nell’ultimo Grande Fratello mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c*** tutti quelli che ti permettono di essere lì lo trovo davvero becero”.

Tommaso Zorzi e il GF Vip 5

A detta di Tommaso Zorzi la quinta edizione del reality show, ossia quella a cui lui ha preso parte, sarebbe stata probabilmente una delle migliori: “La nostra trovo che sia stata un’edizione bella: c’erano delle Stefania Orlando, delle Maria Teresa Ruta. È brutto quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli e poi si creano delle situazioni che da fuori uno guarda con quella roba di dire io voglio vedere questa fino a che punto arriva”, ha dichiarato.

Tommaso Zorzi e Soleil: l’opinione

In tanti si chiedono se una volta uscita dalla casa di Cinecittà Soleil Sorge replicherà contro le numerose critiche che le sono state mosse questi giorni e se risponderà a Tommaso Zorzi in merito a quanto è stato detto su di lei.