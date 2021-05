Comodi, pratici, versatili, perfetti sia per la città che per la spiaggia: la calzatura perfetta per l’estate 2021 sono gli zoccoli di legno.

Zoccoli di legno estate 2021

D’estate, si sa, non si sa mai quale calzatura indossare chia sia adatta tanto alla spiaggia quanto alla città.

Le ciabatte infradito sono perfette per camminare sulla sabbia, ma talvolta sono scomode per essere usate sull’asfalto; i sandali, al contrario si sposano perfettamente con l’ambiente urbano, ma non sempre sono amici della sabbia. Le sneakers, infine, risultano spesso troppo pesanti.

Per fortuna, la moda 2021 ha riportato in auge delle scarpe perfette per qualsiasi occasione estiva: gli zoccoli di legno, conosciuti anche come clogs. Di modelli, ce ne sono a bizzeffe, tutti super chic e comodi.

Non resta quindi che scegliere gli zoccoli più adatti a sé e imparare a mixarli alla perfezione per creare degli outfit super cool.

Zoccoli di legno estate 2021: i modelli

Sono moltissimi i brand che nella collezione primavera estate 2021 hanno inserito gli zoccoli. Ecco quattro modelli, dai costi decisamente differenti, che mostrano le varie interpretazioni degli zoccoli in forme diverse.

Innanzitutto Zara, che propone uno zoccolo aperto, basso, in pelle color cuoio, con due fascette anteriori formate da fibbie.

La rifinitura con borchie dorate rende queste calzature non solo comode, ma anche bellissime esteticamente.

Il made in Italy è sicuramente un settore da incentivare. Perché quindi non scegliere gli zoccoli di The italian clog fatti a mano? La forma è molto semplice: sono aperti sulla punta, con una fibbia larga, super comoda per contenere il piede e una rifinitura con borchie laterali.

Si passa ora a due brand più impegnativi. In primis Celine, che propone clogs classici color cuoio slip on, chiusi sul davanti da una punta tonda e con tacco grosso in tiglio. La suola è dipinta a mano con finiture grezze, la tomaia è unita a mano con ganci.

Altra grande rivisitazione di clogs classici è quella proposta da Hermes. Colore nero con borchie a contrasto, li rendono delle calzature super eleganti, da abbinare anche con un tailleur.

Zoccoli di legno estate 2021: i look

Per quanto riguarda i look, la parola chiave con gli zoccoli di legno è giocare. Divertirsi a mixare stili e colori diversi è il segreto per rendere qualsiasi outfit personale e mai banale.

Per chi ama essere casual e super comoda, la combo ideale è clogs e pantaloni ampi, di lino o cotone. Un outfit che salva in ogni occasione: perfetto per una giornata in ufficio, diventa l’ideale anche per un aperitivo.

E chi l’ha detto che per essere eleganti servano necessariamente decollété o sandali dal tacco vertiginoso? Un bel vestito, abbinato con dei sandali di legno è il mix più chic dell’estate 2021.

Colori, fantasie accese, disegni floreali si sposano perfettamente con la semplicità dei clogs. Se d’estate la parola d’ordine del guardaroba è fantasia, abbinare degli zoccoli di legno è la scelta giusta per non strafare.

Infine, il basic, mai banale e che non passa mai di moda. Un vestito midi bianco e clogs sono l’outfit senza fatica che si può indossare ogni giorno.

