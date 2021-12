Dopo la crisi vissuta con suo marito, Mauro icardi, a causa del tradimento con la top model China Suarez, Wanda Nara ha tolto il cognome del marito dal suo profilo Instagram. La showgirl ha spiegato i motivi dietro il gesto.

Wanda Nara: il cognome di Icardi

Dopo la clamorosa lite avuta con Icardi a causa del suo avvicinamento alla modella Eugenia Suarez, Wanda Nara ha ufficialmente deciso di dare al marito una nuova possibilità. Sui social però, nelle ultime ore, dai profili della showgirl è sparito il cognome “Icardi” e in tanti si sono chiesti se la questione non potesse essere legata a un nuovo allontanamento tra i due. Sulla vicenda è intervenuta la stessa Wanda Nara, che ha spiegato di aver tolto il cognome del marito per questioni commerciali legate al suo nuovo brand di costumi, Wanda Swim.

“Ho fatto richiesta a Instagram tempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata”, ha fatto sapere la showgirl e imprenditrice.

Wanda Nara: la lite con Icardi

Quando Wanda Nara ha scoperto le chat avute da suo marito Mauro Icardi con la modella argentina Eugenia China Suarez, non ci ha visto più: sui social la showgirl argentina ha scritto un post al vetriolo contro la modella e ha lasciato intendere di essere intenzionata a mettere fine alla sua unione con il calciatore.

Icardi nei giorni successivi avrebbe fatto di tutto per farsi perdonare dalla moglie che, alla fine, ha accettato di tornare insieme a lui. La coppia ha avuto insieme due figlie e con loro vivono anche i tre figli maschi che Wanda Nara ha avuto durante la sua precedente unione con Maxi Lopez.

Wanda Nara: il perdono

Wanda Nara ha dichiarato di aver perdonato suo marito per il comportamento avuto con Eugenia Suarez. Al momento dunque, tra i due, il rapporto sarebbe pacifico, ma in tanti tra i loro fan si chiedono se la loro unione sia destinata a durare.