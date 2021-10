La crisi fra Wanda Nara e Mauro Icardi pare che abbia una terza protagonista. Secondo i media argentini si tratta di Maria Eugenia Suarez, ma chi è la donna che ha fatto perdere la testa al calciatore.

Chi è Maria Eugenia Suarez

María Eugenia Suárez Riveiro è nata il 9 marzo 1992 a Buenos Aires, soprannominata China, per il suo sguardo dai tratti orientali. Sua nonna materna Marta ha infatti origini giapponesi e una parte della sua famiglia vive ancora in Giappone.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia con alcuni spot televisivi e prosegue a undici anni col debutto nella serie tv Rincón de Luz. Dopo questa apparizione ha partecipato a molte telenovelas e a sette film.

Il primo nel 2015, quando è stata la protagonista di Abzurdah. Su Instagram, dove si fa chiamare Sangrejaponesa, ha più di 5 milioni followers. Su Twitter ne conta invece quasi quattro milioni. L’attrice, nonché ballerina e cantante, è anche influencer e disegnatrice di vestiti.

China Suarez ha tre figli, una nata dalla relazione con l’attore Nicolás Cabré, gli altri due dall’amore con l’attore cileno Benjamín Vicuña, da cui si è separata nell’agosto 2021.

Relazione con Mauro Icardi

Maria Eugenia, il calciatore del Paris Saint Germain e sua moglie procuratrice, si frequentavano come amici già da diverso tempo. Questo è testimoniato da un lungo scambio di like, soprattutto fra le due donne, che si è interrotto bruscamente. Gli osservatori dei social e i principali media argentini hanno immediatamente collegato la crisi matrimoniale fra Wanda e Mauro a China Suarez. Un brutto déja-vù per Wanda, che ricorda molto la dinamica con il suo ex Maxi Lopez.

Crisi fra Wanda Nara e Mauro Icardi

Lo sfogo su Instagram, poi rimosso, della signora Icardi parlava proprio di tradimento e di un’altra famiglia rovinata. Wanda Nara avrebbe poi scritto di essersi separata ad un’amica, che ha pubblicato sui social la chat con la showgirl argentina. Tuttavia il centroavanti argentino ha prontamente smentito le voci sulla loro presunta rottura. Anche in questo caso, come vogliono i tempi moderni, le conferme arrivano sempre da Instagram. Il calciatore ha infatti postato una foto corredata di auguri per la moglie in occasione della festa della mamma che si festeggia in Argentina.

Wanda, che si trovava a Milano in questo weekend nero di ottobre, è stata raggiunta proprio dal marito, che ha chiesto un permesso al PSG per tornare in Italia per motivi familiari. Crisi rientrata? Troppo presto per dirlo. Nel frattempo anche Maria Suarez nega qualsiasi rapporto con Icardi o conoscenza pregressa con la coppia.