Mancano ormai poche ore alla finale di Champions League tra l’Inter e il Manchester City. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono le wags più belle e più sexy del calciatori della formazione di Simone Inzaghi.

Le wags più belle e più sexy dei calciatori dell’Inter: la difesa

In attesa della finale di Champions League con il Manchester City, in programma per sabato 10 giugno alle ore 21.00 allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul, in Turchia, vediamo insieme quali sono le wags più belle e più sexy dei giocatori della squadra allenata da Simone Inzaghi, sempre pronte a sostenere i propri compagni o mariti e spesso presenti allo stadio. Incominciamo dalla difesa:

Melanie Kamayou : è la moglie del portiere Onana , ha 27 anni e nel corso della sua vita ha vissuto in diversi Paesi, tra cui Algeria, Camerun, Francia e Stati Uniti. Nel 2010 è diventata Miss Camerun Usa, aveva appena 14 anni. Melanie si è laureata in Farmacia presso l’Università del Massacchusets. Lei e il marito André Onana hanno un figlio, André Jr, nato nel 2019.

: è la moglie del portiere , ha 27 anni e nel corso della sua vita ha vissuto in diversi Paesi, tra cui Algeria, Camerun, Francia e Stati Uniti. Nel 2010 è diventata Miss Camerun Usa, aveva appena 14 anni. Melanie si è laureata in Farmacia presso l’Università del Massacchusets. Lei e il marito André Onana hanno un figlio, André Jr, nato nel 2019. Camilla Bresciani: è la moglie del difensore Alessandro Bastoni . Non si hanno molte informazioni su di lei, sarebbe molto appassionata di moda e avrebbe fondato insieme al marito un marchio di abbigliamento. La coppia ha avuto una figlia lo scorso gennaio, Azzurra Agnese.

è la moglie del difensore . Non si hanno molte informazioni su di lei, sarebbe molto appassionata di moda e avrebbe fondato insieme al marito un marchio di abbigliamento. La coppia ha avuto una figlia lo scorso gennaio, Azzurra Agnese. Enza de Cristofaro : è la moglie del difensore Danilo D’Ambrosio . I due stanno insieme da quando erano adolescenti e hanno due figli, Leonardo e Ludovica.

: è la moglie del difensore . I due stanno insieme da quando erano adolescenti e hanno due figli, Leonardo e Ludovica. Barbora Hroncekova : è la compagna di Milan Skriniar ed è una modella slovacca di 24 anni. La coppia ha avuto una figlia nel 2020, Charlotte.

: è la compagna di ed è una modella slovacca di 24 anni. La coppia ha avuto una figlia nel 2020, Charlotte. Doina Turcanu: è la fidanzata di Stefan De Vrij, è italiana ma ha origini moldave. Nel 2010 ha vinto il concorso di Miss Trionfale.

Le wags più belle e più sexy dei calciatori dell’Inter: il centrocampo

Per quanto invece riguarda il centrocampo abbiamo:

Silvija Lithar: è la moglie del centrocampista croato Marcelo Brozovic . Ragazza molto riservata, bionda e con un fisico mozzafiato. La coppia ha due figli, Aurora e Rafael.

è la moglie del centrocampista croato . Ragazza molto riservata, bionda e con un fisico mozzafiato. La coppia ha due figli, Aurora e Rafael. Nicole Ciocca : è la fidanzata di Roberto Gagliardini ed è una ragazza molto riservata. I due dovevano sposarsi il 10 giugno ma, per ovvi motivi, la cerimonia è stata rimandata.

: è la fidanzata di ed è una ragazza molto riservata. I due dovevano sposarsi il 10 giugno ma, per ovvi motivi, la cerimonia è stata rimandata. Giulia Mazzocato: è la fidanzata di Federico Dimarco. La coppia ha avuto due figli, Chloe e Nicholas.

Le wags più belle e più sexy dei calciatori dell’Inter: l’attacco

Veniamo infine all’attacco: