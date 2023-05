Il calciatore dell’Inter e della nazionale argentina Lautaro Martinez e la modella Agustina Gandolfo si sono sposati. Il sì è arrivato in quel di Cernobbio, sul lago di Como, un vero e proprio matrimonio da favola. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’outfit scelto dagli sposi.

Matrimonio Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo: look e outfit degli sposi

Lo scorso 12 maggio l’attaccante dell’Inter e della nazionale argentina Lautaro Martinez e la bellissima Agustina Gandolfo si sono sposati in gran segreto e con pochi invitati in comune a Milano. La coppia, in attesa del secondo figlio, dopo Nina avuta nel 2021, ha deciso però di celebrare anche il matrimonio religioso, scegliendo come location la meravigliosa e romantica Villa d’Este, sul lago di Como. Questa volta gli invitati sono stati davvero tanti, circa 120, compresi molti membri della squadra dell’Inter. È stata una cerimonia da favola, curata in ogni minimo dettaglio, con un servizio di sicurezza impeccabile, al fine di far avvicinare meno persone possibili alla meravigliosa villa. Lautaro Martinez ha detto sì indossando un abito blu con una camicia bianca, sostituita poi da un t-shirt per il taglio della torta, mentre Agustina ha scelto un bellissimo abito bianco, scollato e con uno spacco vertiginoso, di un brand italiano, Atelier Emè, sostituito poi da un mini dress con frange. Persino le due sorelle di Agustina e le due mamme degli sposi hanno indossato modelli firmati dal brand italiano. La modella argentina, già per il rito civile, aveva stupito tutti per la sua eleganza, in quell’occasione aveva indossato un completo bianco, composto da top e pantaloni abbinati con inserti in pizzi e trasparenze, e una giacca elegante.

Luigi Paesano, il barbiere di Secondigliano che gira l’Europa per tagliare i capelli dei calciatori, ha curato il taglio di capelli dell’attaccante della beneamata.

Matrimonio Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo: la cerimonia a Villa d’Este

Un matrimonio da sogno quello tra Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. Villa d’Este, l’antica residenza nobiliare del XVI secolo circondata da ben 10 ettari di giardini affacciati sul Lago di Como, è un posto magico, con sentieri, grotte e fontane, per non parlare dei saloni, ricchi di opere d’arte. Molto ricercato il menù, accompagnato da Chardonnay Grosjean e Langhe Nebbiolo Francesco Rinaldi. Nella villa è stata allestita anche una discoteca, affinché gli sposi e tutti gli invitati potessero ballare e festeggiare per tutta la notte. Alla cerimonia sul Lago di Como hanno partecipato diversi giocatori dell’Inter, tra cui Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Roberto Gagliardini, il Tucu Correa, Stefan De Vrij, Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic. Presente anche l’ex Capitano storico dell’Inter e ora vicepresidente Javier Zanetti, accompagnato dalla moglie Paula. Tra gli invitati c’erano anche diversi Campioni del Mondo, tra cui Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico, Alexis Mac Allister e Geronimo Rulli. Nella lista degli invitati figurava anche Leo Messi, il quale però non è riuscito a partecipare alla grande festa, deludendo diversi tifosi che lo aspettavano fuori dai cancelli.

Periodo davvero magico per Lautaro Martinez, la conquista della Coppa del Mondo, l’attesa del secondo figlio, il matrimonio con l’amata Agustina e la conquista aritmetica della partecipazione alla prossima Champions League. Aspettando ovviamente il 10 giugno.