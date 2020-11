Il pensiero filosofico di Voltaire è stato un punto di partenza fondamentale per alcune delle più grandi riflessioni contemporanee. Le idee di libertà dall’oppressione e allontanamento da una fede cieca hanno incuriosito e ispirato il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche per esempio.

Chi era Voltaire

Voltaire pseudonimo di François-Marie Arouet (Parigi, 21 novembre 1694 – Parigi, 30 maggio 1778) è stato un filosofo, scrittore e poeta. Si dedica principalmente allo studio dei classici presso i Gesuiti e una volta morto il padre notaio decide di intraprendere gli studi giuridici perseguirne la professione.

Realizza di essere però più interessato alla vita mondana e alla poesia, per lui strumento di espressione fondamentale. Viene imprigionato nel 1717 per aver scritto versi di satira politica e arrestato nuovamente quasi dieci anni dopo per aver sfidato un nobile cavaliere.

Advertisements

La scelta è tornare nuovamente nella Bastiglia e o essere esiliato e opta per la seconda andando per tre anni in Inghilterra.

Durante questo soggiorno conosce grandi personalità politiche e letterarie che lo influenzano e lo fanno riflettere sul regime costituzionale liberale presente lì, ma assente nella sua terra natale.

Sviluppo del pensiero filosofico

Una volta tornato nella sua città inizia a produrre un’intensa attività letteraria continuando a renderlo sospettoso e poco gradito alle autorità. Questo lo porta ad allontanarsi preventivamente e soggiorna in Svizzera, Lorena e a Berlino presso Federico II di Prussia.

Diventa in questi anni un personaggio fondamentale durante questa rivoluzione intellettuale nota come illuminismo. Esprime in tutte le sue opere idee chiare e precise come la convinzione che la conoscenza debba nascere necessariamente dall’esperienza.

Condanna ogni teoria metafisica e qualsiasi pensiero religioso, per lui espressione di infondato fanatismo. Sebbene alcune tematiche non le senta proprie, combatte perchè le persone possano esprimerle. Si dimostra molteplici volte contrario all’intolleranza religiosa o all’ostacolare le libertà dell’uomo.

La sua produzione è intesa quindi come espressione letteraria di questa sua volontà. Desidera affermare il diritto degli uomini a essere trattati con pari diritti.

Opere letterarie di Voltaire

Voltarie può vantare una produzione letteraria molto ampia che spazia dalle commedie alle tragedie fino ad arrivare naturalmente a lettere e saggi. Come manifestazione del suo pensiero i temi più ricorrenti sono quindi la tolleranza, l’eguaglianza e il ripudio verso la violenza.

Tra le opere più note ricordiamo “Trattato sulla tolleranza” che racconta come in casi giudiziari ci siano stati “errori”, coperti da discriminazioni, violenze e diffamazioni. Un altra opera fondamentale è il “Candido”, romanzo filosofico che vuole promuovere la coscienza civile. Contrasta infatti l’ottimismo religioso sulla divina provvidenza che a differenza del lavoro, non è una forma di liberazione.

Ne “L’ingenuo” emerge poi la sua opposizione alla cieca fede, come anche in “Zadig”, sottolineando però la sua idea di tolleranza nei confronti delle differenze ideologiche tra lui e i religiosi.

LEGGI ANCHE: Chi era Caterina la Grande: tutto sulla vita della sovrana illuminata