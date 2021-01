Se state cercando un’app per vendere e comprare vestiti in buono stato a prezzi convenienti, Vinted è quello che fa al caso vostro. Arrivata finalmente anche in Italia, vediamo qui di seguito che cos’è e come funziona l’app Vinted.

Vinted: che cos’è?

Con più di 34 milioni di utenti, Vinted è la più grande piattaforma online C2C europea per vendere e comprare capi di moda di seconda mano. Fondata nel 2008 in Lituania e più precisamente a Vilnius da Milda Mitkute ​​e Justas Janauskas, oggi è disponibile per diversi paesi. Come Francia, Germania, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Lituania, Lussemburgo, Gran Bretagna e Stati Uniti. E finalmente è arrivata anche da noi in Italia!

Se però inizialmente, nei primi periodi dalla sua creazione, era stata pensata per le donne lituane per far scambiare loro vestiti e accessori.

Nel corso del tempo, i due partner hanno poi ampliato il loro campo d’azione, espandendosi in Germania, negli Stati Uniti e così via discorrendo. Ma tutto ciò grazie anche agli investitori che hanno creduto nella piattaforma.

Così, per questi motivi, nel 2012 Vinted ha deciso di collaborare con Lemon Labs, una società di consulenza per lo sviluppo di applicazioni, per lanciare la sua app mobile. Infatti, prima del rilascio dell’app, si era riscontrato che l’80% degli utenti navigava dal Web desktop mentre il restante dal Web mobile.

Questi dati hanno portato i fondatori della piattaforma ad evolversi secondo le tendenze del momento. Il successo è stato immediato!

Vinted app: come funziona?

Ma al di là della storia dell’app di moda del momento, la domanda più gettonata sul web è: come funziona? E ne segue un’altra: ne vale la pena oppure non è affidabile?

L’app di Vinted, nella versione italiana (come in quella degli altri paesi), è facile e intuitiva da utilizzare. Adatta a tutti quelli che condividono la passione per la moda e per un consumo responsabile di questa, è pensata per chi vuole guadagnare un extra o se si hanno capi da eliminare. Infatti, anziché buttarli, si possono riciclare e vendere sulla piattaforma.

Come detto, il meccanismo è veramente semplice ed immediato, l’app è gratuita e per iniziare, serve la registrazione e la creazione del proprio profilo, dove si chiedono i dati anagrafici. Una volta completata la registrazione, si può partire con il vero divertimento, caricando le foto dei propri capi che si intendono vendere oppure ricercando qualcosa da comprare. Altro pollice in su per Vinted è il fatto che ai “venditori” si riconosce il 100% del prezzo del capo venduto.

Inoltre, gli acquirenti hanno la possibilità di scoprire tutte le funzionalità e le risorse che l’app offre, di impostare preferenze e di selezionare i capi preferiti da acquistare a prezzi competitivi. Poi, in linea con il resto dell’Europa, sarà disponibile la funzionalità “Protezione acquisti” per chi compra (pari al 5% del prezzo del capo più una commissione fissa di 0.70 euro). Ma non solo: sono previsti anche l’assistenza clienti, varie modalità di spedizione, vari metodi di pagamento integrati e transazioni protette.