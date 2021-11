Vestiti lunghi invernali: i trend del momento

Con la stagione invernale ormai alle porte e il freddo di questi giorni, si pensa a indossare dei pantaloni, ma nessuno sa resistere ai vestiti lunghi invernali che garantiscono un perfetto look sia per il giorno che per la sera.

Vediamo cosa propongono le tendenze in merito e come indossarli nel modo giusto per ogni occasione, oltre ai modelli su Amazon.

Vestiti lunghi invernali

Molte pensano che per la stagione invernale non ci sia spazio per i vestiti lunghi, invece sono il capo ideale per questo periodo dell’anno dal momento che si adattano a varie circostanze. Inoltre, se scelti nel modo giusto sono un ottimo modo per essere legante sia di giorno che di sera.

Sono abiti realizzati in vari tessuti proprio per garantire colore durante il periodo invernale.

Non vanno in soffitta, anzi, rimangono il capo must have da indossare per la stagione e moda dell’inverno. Durante questo periodo, possono andare incontro ad alcune evoluzioni e cambiamenti, come i tessuti che possono essere in lana o maglia per indossarli sia durante il giorno, magari per l’ufficio oppure la sera in occasione di qualche evento, come una festa o un cocktail party.

Per indossarli in inverno si può scegliere tra due opzioni: lunghi in un tessuto spesso e pesante come la lana oppure si trovano in tessuti leggeri che è possibile indossare con un maglione e le calze a rete per un look seducente e alla moda. Si possono anche abbinare a una giacca di montone o la classica pelle per uno stile più da rock e da biker.

Per quanto riguarda i tessuti dei vestiti lunghi invernali, oltre alla lana, il tessuto classico del periodo, vi è anche il velluto, molto caldo e adatto per far scivolare l’abito in maniera delicata dandogli quel tocco vintage che piace sempre molto e attrae l’attenzione.

Vestiti lunghi invernali: trend

Per coloro che non sanno quali vestiti lunghi indossare durante la stagione invernale, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze per vedere cosa propongono riguardo questo capo. Tra i trend, il vestito in maglia è perfetto per affrontare questo periodo dell’anno. Si tratta di un tessuto lavorato ai ferri che è molto avvolgente, caldo e soffice.

Sono molti gli stilisti come Chloè che presentano e propongono sulle passerelle abiti lunghi o maxi in maglia molto lavorati da indossare con gli scarponi o gli stivaletti. I colori della terra, come l’ambra, il beige o il marrone sono tra le sfumature maggiormente gettonate e apprezzate dei vestiti lunghi durante la stagione invernale.

Gli abiti lunghi in maglia di colore bianco sono l’ideale perché hanno dei tagli che permettono di trasformarli e indossarli anche durante la sera. Sono considerati dei veri e propri passe-partout che si adattano ai gusti di ogni donna. Le tendenze li propongono in velluto colorato, quindi molto elegante e raffinato che crea dei fantastici giochi di sfumature anche a seconda della luce.

Un’altra tendenza sono i vestiti lunghi cut out che scoprono o rivelano parti della silhouette e sono una sorta di vedo-non vedo per un effetto seducente e sensuale, senza mai essere volgare. Ci sono modelli di abiti lunghi con tagli cut out sulla schiena, ma anche le spalle, i fianchi oppure la zona del décolleté. Sulle passerelle si sono visti anche abiti lunghi con maniche a sbuffo oppure campana, molto eleganti e chic.

Vestiti lunghi invernali Amazon

Sono diversi i capi da indossare, ma i vestiti lunghi invernali meritano una menzione speciale grazie ai tantissimi modelli. Cliccando sulla foto si visualizzano delle caratteristiche del prodotto. La classifica mostra i tre migliori capi tra quelli più amati e desiderati dalle utenti dell’e-commerce.

1)Only Onlbrandie L/S

Un abito lungo da donna a tinta unita con collo alto e tagli cut out lungo la linea dei fianchi, come vogliono le tendenze della moda invernale odierna. Un abito a manica lunga dal taglio diritto con chiusura pull on disponibile nei colori grigio, melange, caffè e nero da abbianre con degli stivali o un maglione.

2)Irevial vestito elegante donna

Un abito realizzato in maglia molto aderente a manica lunga dal collo alto, come un normale maglione dolcevita. In poliammide, viscosa e spandex. Molto delicato sulla pelle, leggero e comodo. Elastico che mostra le curve e con tasche. Molto femminile e perfetto con i classici cuissards, ovvero gli stivali al ginocchio. Si trova nei colori bianco, blu navy, vino rosso, nero e viola.

3)LNKBLIL abito da donna

Un vestito invernale, ma adatto anche per l’autunno dalla stampa bohèmien a manica lunga e con patchwork. In maglia, tiene caldo e quindi adatto per la stagione invernale. Adatto per feste, cocktail, matrimoni, ecc. Si trova sia con stampa multicolore, a poi, nero e grigio oppure a righe.

Insieme ai vestiti lunghi per l’inverno, i migliori modelli di cappotti invernali per un look perfetto.