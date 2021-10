La stagione invernale è ormai alle porte e il freddo di questi giorni porta a fare shopping per accaparrarsi un capo che tenga caldo. Si tratta dei cappotti lunghi invernali da donna che sono un must del periodo e che si trovano in vari modelli adatti a ogni fisico e per ogni tasca.

Una guida nei prossimi paragrafi spiega quale comprare e le ultime tendenze.

Cappotti lunghi da donna

L’inverno sta per giungere, il che significa indossare capi che siano pesanti e adatti al periodo in modo da proteggersi dalle temperature rigide dell’inverno. Tra i capi da indossare in inverno, i cappotti lunghi da donna occupano un posto di rilievo nell’armadio. Un capo elegante e confortevole, oltre che molto morbido da indossare.

Non c’è cosa più bella che essere avvolti da un cappotto sia quando si va al lavoro o a fare un po’ di shopping. Un capo immancabile e alla moda da indossare in ogni occasione con il giusto stile per arricchire e impreziosire il proprio look. Scegliere il cappotto giusto è una delle prime cose a cui si pensa quando le temperature cominciano ad abbassarsi.

Per la stagione invernale quando le temperature sono rigide, meglio optare per dei cappotti lunghi realizzati in un materiale spesso che tenga caldo come la lana.

Ottimo anche un modello resistente all’acqua, qualora dovesse piovere in modo da non bagnarsi. La lana è un ottimo tessuto, non solo perché è isolante, ma tiene caldo e in inverno è perfetto.

Ci sono anche cappotti lunghi da donna che sono resistenti alle intemperie, come la neve che durante il periodo invernale può cadere copiosa e che non perdono il loro stile ed eleganza. Trovare l’abbinamento è molto facile, anche perché si può indossarlo con tutto: dalle gonne ai vestiti sino ai pantaloni, ecc.

Cappotti lunghi da donna: modelli

Un capo che sicuramente è immancabile nell’armadio di ogni donna da tirare fuori con la stagione invernale. Sono diversi i modelli di cappotti lunghi da donna da indossare in questo periodo che permettono di essere sempre alla moda ed eleganti in linea con il proprio stile e outfit.

Il cappotto lungo che arriva sino alla caviglia è sicuramente un must declinato in ogni stile e adatto per qualsiasi silhouette. Molto eleganti e avvolgenti, trasformano qualsiasi look. Tra i modelli, il classico tweed che si caratterizza per un coat di pelle color oro in modo da illuminare e brillare nelle serate più fredde dell’inverno.

Ci sono anche modelli di cappotti lunghi da donna essenziali, dallo stile semplice e senza tempo, oltre ad altre tipologie in cui gli stilisti si sono divertiti a giocare con i contrasti del bianco e del nero come in una scacchiera. Il mohair è il classico cappotto lungo proposto da Max Mara nei toni del cammello, molto morbido, per sentirsi al caldo senza rinunciare allo stile ed eleganza.

Le tendenze propongono modelli di cappotti lunghi in fantasia check oppure con frange che sono maggiormente indicate a un look giovanile. Le stampe sono di vario tipo, come floreali, dal richiamo vintage o ancora animalier per le donne grintose e danno un tocco di colore all’inverno ravvivandolo. Ci sono cappotti in doppio petto in misto lana dai bottoni frontali con cinture che evidenziano il punto vita.

Cappotti lunghi da donna Amazon

Per le donne che vogliono ripararsi dal freddo dell’inverno, i cappotti lunghi disponibili su Amazon sono in varie lunghezze e modelli da non perdere grazie anche agli ottimi prezzi. Non appena si clicca sulla foto sono visualizzate le caratteristiche del prodotto. Una classifica con una breve descrizione presenta i tre migliori modelli tra quelli più desiderati dalle consumatrici.

1)Wantdo cappotto doppio petto

Un modello di cappotto doppio petto in misto lana che tiene caldo con cintura vintage. Ha uno strato esterno a conchiglia che tiene caldo ed è molto morbido, oltre che comodo da indossare. Ha una chiusura a doppia patta che protegge dal vento. Un modello con collo alla coreana e dai polsini regolabili che si adatta a qualsiasi look. Disponibile nei colori nero, cachi, grigio, caramello, rosso e grigio scuro.

2)Bosideng cappotto lungo

Molto lungo che arriva quasi fino ai piedi con cappuccio caldo realizzato in piuma d’oca e piume che è possibile staccare. Ha una cerniera bidirezionale con chiusura a bottone. Una chiusura a zip nascosta con bottone automatico con lo scollo round. Disponibile nei colori grigio e nero.

3)Ketamyy cappotto donna

Un cappotto lungo in doppio petto realizzato in lana sintetica dal collare slim e bottoni. Molto confortevole, in tinta unita dallo spessore medio. Realizzato in lana e poliestere con chiusura a bottone. Ha tasche frontali e tagliato molto bene. Disponibile nel colore nero.

