Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo tronista di Uomini e Donne, Cristian, compresa l’età, il lavoro e la sua vita privata. Cristian è stato scelto come protagonista di questa nuova edizione del trono classico.

Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Cristian?

Nella giornata di giovedì 24 agosto 2023 è stata registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Un momento molto atteso, soprattutto per l’annuncio dei nuovi tronisti. La pagina social di Witty, con un video di presentazione, ha annunciato i nuovi protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne, che andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre. Tra questi troviamo Cristian, che ha già conquistato tutti i follower che hanno visto il suo video di presentazione. Un bel ragazzo, molto giovane, con una faccia pulita e una vita normale, senza grandi caratteristiche artistiche, ma con la forza di volontà di un giovane uomo che vuole costruire la sua vita. Sono questi i dettagli con cui Cristian ha già conquistato il pubblico già dal suo video di presentazione. Sembra apparentemente lontano dalla classica idea di tronista belloccio e potrebbe sicuramente essere una scommessa vincente per il programma televisivo. Il suo sorriso sincero, da bravo ragazzo, ha già conquistato tutti e dal suo racconto sicuramente il pubblico vedrà un percorso pulito, in cerca dell’amore.

Uomini e Donne, tutto sul nuovo tronista Cristian: età, lavoro e vita privata

L’annuncio di Uomini e Donne sui suoi canali social non è passato inosservato e il video di presentazione di Cristian sta già ottenendo un successo davvero incredibile. Il giovane tronista romano occuperà uno dei troni della trasmissione e sicuramente riuscirà a conquistare il cuore degli spettatori. Cristian ha 22 anni ed è uno studente del terzo anno di fisioterapia. Per garantirsi un sostentamento e qualche extra, in modo da essere indipendente, lavora come portapizze. Nel video di presentazione viene ripreso proprio mentre effettua una consegna, svelando il motivo per cui ha deciso di fare questo lavoro. “Perché a 22 anni non esiste che chiedi 20 euro a mamma per uscire” ha dichiarato il ragazzo, con grande orgoglio, parlando della sua indipendenza economica e dei suoi obiettivi. Cristian vive insieme alla madre, a cui è profondamente legato, e al compagno di lei, con cui convive da ben dieci anni, insieme al fratellino di soli 5 anni. Il video dell’annuncio ha scatenato moltissimi like e commenti. Molti utenti hanno espresso la loro felicità per la scelta effettuata da Maria De Filippi, apprezzando molto un tronista così semplice e normale. La sua genuinità e la sua umiltà sono ben evidenti già nel video di presentazione, e hanno già colpito tutti. Sicuramente farà un percorso appassionante e tutti sperano già di veder realizzato il suo sogno di trovare l’amore.