Chi è Ava Philippe, la figlia di Reese Witherspoon.

Ava Philippe è la figlia dell’attrice statunitense Reese Witherspoon. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Ava Philippe: chi è la figlia di Reese Witherspoon

Ava Philippe è la primogenita dell’attrice, produttrice cinematografica, produttrice televisiva e imprenditrice statunitense Reese Witherspoon e dell’attore e regista Ryan Philippe. Ava è nata in California il 9 settembre del 1999, ha quindi 25 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Ha un fratello minore, Deacon Reese Philippe, classe 2003. Ava assomiglia in maniera impressionante a sua madre Reese e il suo nome è un omaggio a una grande diva del cinema, ovvero Ava Gardner. Ava Philippe è cresciuta immersa nell’arte, sa recitare ma è anche un’ottima fotografa, pittrice, disegnatrice e scultrice. Come sua madre è anche attivista politica, ha infatti sostenuto il movimento Me Too e altre associazioni che si occupano di parità generazionale e di emancipazione femminile. Ava Phillippe ha anche una grande passione per la moda, ecco cosa aveva detto qualche anno fa la madre Reese Witherspoon in una intervista a Us Weekly: “ha un grande senso dello stile e della moda e, soprattutto, ha le idee molto chiare su cosa io debba o meno indossare.” Ava infatti ha anche scelto l’abito per il secondo matrimonio della madre con Jim Toth, dal quale si è poi separata nel 2023.

Ava Philippe: la vita privata

Non abbiamo molte notizie sulla vita privata di Ava Philippe. Ricordiamo però che, nel 2022 la figlia di Reese Witherspoon ha scelto di condividere con i suoi fan il proprio orientamento sessuale: “sono attratta dalle persone, qualunque sia il loro sesso.” All’epoca Ava era fidanzata con Owen Mahoney, studente della prestigiosa università di Berkley in California. Attualmente non sappiamo se la giovane sia fidanzata o meno. Ma se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 1 milione di follower.

Ava Philippe per Dior

Ava Philippe non poteva non essere notata dalla grandi Maison, come Dior con cui ha recentemente iniziato una collaborazione. La figlia di Reese Witherspoon ha infatti avuto un ruolo importante come volto della linea beauty della nota Maison francese. Sul proprio profilo ufficiale di Instagram la stessa Ava Philippe ha postato alcuni scatti della campagna. Ava ha recentemente rilasciato una intervista al magazine Harper’s Bazar, dove ha anche parlato della sua collaborazione con Dior e del suo look in occasione della Settimana della Moda di Parigi. Ma ecco le parole della giovane modella statunitense: “sto indossando questa cappa che trovo intramontabile, abbinata a stivali con fibbie che danno un tocco più audace. Mi piace giocare con gli opposti, unendo eleganza e modernità, una combinazione che rispecchia molto lo stile Dior.” Ava Philippe ha aggiunto che per lei Dior rappresenta l’essenza della femminilità e del rispetto per le donne e che quando indossa capi della Maison si sente molto più sicura di se stessa.