Camila Giorgi è un ex tennista italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Camila Giorgi, chi è l’ex tennista di cui tutti parlano

Camila Giorgi è un ex tennista italiana, considerata una delle migliori di sempre. Camila è nata a Macerata il 30 dicembre del 1991, ha quindi 32 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Camila è figlia di padre argentino e madre tarantina e nel 2021 ha confermato le radici ebraiche della sua famiglia. Ha due fratelli, Leandro e Amadeus, mentre la sorella Antonella è morta a seguito di un incidente stradale nel 2011. Camila da piccola praticava ginnastica artistica quando a 5 anni si è appassionata al mondo del tennis. La sua è stata una carriera davvero super, per ben cinque stagioni consecutive è stata la miglior tennista italiana, ed è arrivata a essere la numero 20 del ranking. L’11 maggio del 2024 Camila Giorgi ha annunciato il ritiro dal tennis dopo diciotto anni di professionismo.

Per quanto riguarda la sua vita privata è stata fidanzata per tanti anni con il collega Giacomo Miccini, con cui si sarebbe dovuta sposare nel 2017. Ora è legata a David Holiner, fondatore di una holding leader nel settore dell’intermediazione e degli investimenti immobiliari. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 728 mila follower.

Camila Giorgi: il ritiro dal tennis

Camila Giorgi è stata ospite a “Verissimo” da Silvia Toffanin e ha voluto raccontare la verità sul ritiro e sulla sua fuga negli Stati Uniti. Ecco che cosa ha detto a proposito l’ex numero 1 italiana: “Io sparita all’improvviso? E’ la versione che hanno raccontato. Non sono sparita, dovevo fare un annuncio a Parigi sul mio ritiro, poi è uscito sul sito dell’antidoping che mi ero ritirata e la cosa è diventata pubblica.” La Giorgi ha detto che il suo trasferimento negli Stati Uniti non è stata una fuga ma qualcosa che aveva già stabilito da tempo. L’ex tennista ha detto che viveva un pò qui in Italia e un pò in America ma che siccome non che piace parlare di quello che fa per la gente è come se si nascondesse.

Camila Giorgi: “Ora sono felice”

Intervistata dalla Toffanin a “Verissimo“, Camila Giorgi ha detto che la sua decisione di dire addio al tennis è maturata per la fatica di fare una vita in giro per il mondo: “da anni volevo smettere, è una vita pesante quella della tennista. Ho rimandato a lungo poi, a maggio, ho deciso, l’ho detto a mio padre. Lui è stato felice, è sempre stato dalla mia parte. Non è vero che sia un padre padrone, è molto comprensivo e siamo sempre andati molto d’accordo.” L’ex tennista ha poi ammesso di essere ora molto felice e che adesso gioca a tennis solo per divertimento e non deve più fare valigie ogni settimana. Infine ha ribadito che il tennis professionistico è per lei una porta chiusa.