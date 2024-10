Gucci ha preso ispirazione dalla cantante Debbie Harry per la sua nuova campagna. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscere meglio la frontwoman dei Blondie.

Debbie Harry: chi è la Blondie che ha ispirato la nuova campagna Gucci

Gucci, per la sua nuova campagna, ha preso ispirazione dalla nota cantante Debbie Harry, frontwoman dei Blondie. Debbie Harry, pseudonimo di Deborah Ann Harry è nata a Miami il 1 luglio del 1945, ha quindi 79 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Abbandonata dalla madre biologica fu adottata a tre mesi dai coniugi Richard Harry e Catherine Peters, coi quali si trasferì nel New Jersey. Debbie si è diplomata alla Hawthorne High School, dove è stata anche eletta reginetta di bellezza, per poi laurearsi presso il Centenary College. Inizialmente ha lavorato come estetista, come modella e come cameriera, fino a entrare nel mondo della musica diventando la frontwoman dei Blondie. Tra gli album incisi con il gruppo ricordiamo “Blondie”, “Plastic Letters”,”Parallel Lines”, “The Hunter”, “The Curse of Blondie”, “Panic of Girls”, “Ghost of Download” e “Pollinator”. Ma non solo musica, Debbie Harry è diventata anche un’attrice, la ricordiamo ad esempio per aver recitato in film quali “Roadie – La via del rock”, “Grasso è bello”, “I delkitti del gatto nero”, “Deuces Wild – I guerrieri di New York”, “Tutto quello che voglio”, “La mia vita senza me” e “Anamorph – I ritratti del serial killer”.

Debbie Harry: la vita privata

Come abbiamo appena visto, Debbi Harry è una cantante, frontwoman dei Blondie e un’attrice ma, è anche una attivista, famosa la sua battaglia contro la discriminazione sessuale ma anche quella per i diritti dei gay. Inoltre, dal 2017 è molto impegnata nel difendere l’ambiente, tanto che nell’ultimo album dei Blondie, dal titolo “Pollinator”, si sofferma proprio sul delicato tema della sopravvivenza delle api che sono fondamentali per l’ecosistema. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una lunga relazione con Christopher “Chris” Stein, con cui fondò il primo nucleo dei Blondie. Poi ebbe alcune relazioni omosessuali, che confermò nel 2014. Debbie Harry non ha avuto figli.

Debbie Harry: la nuova campagna Gucci

La nota Maison italiana Gucci ha presentato a Londra la nuova campagna per la borsa Blondie con protagonista proprio lei, Debbie Harry. A ideare la campagna Sabato de Sarno per celebrare la collezione Cruise 2025, oltre che la stessa borsa Gucci Blondie. A scattare le foto della campagna, che si chiama “We We Always Have London” è stata la fotografa e attivista Nan Goldin. Ma ecco le parole di Debbi Harry che leggiamo su La Repubblica: “Agli inizi ero tutto l’opposto di una alla moda. Ai tempi si strappava tutto quello che si indossava, strappavamo, strappavamo. Diventava un manifesto di stile. Credo si trattasse più di uno stato d’animo.”

