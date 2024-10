Choi Soon-Hwa è una modella di 81 anni, nonché una delle tre finaliste di Miss Universo Corea. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Choi Soon-Hwa: chi è la modella di 81 anni

Tra le finaliste di Miss Universo Corea c’era anche lei, Choi Soon-Hwa, nata addirittura dieci anni prima che si svolgesse la prima edizione del concorso di bellezza nel 1952. Esatto, Choi Soon-Hwa ha 81 anni ma questo non l’ha fermata, dimostrando a tutti che l’età è davvero solo un numero e che non è mai troppo tardi per fare quello che si vuole. Choi Soon-Haw ha, come detto, 81 anni e ha lavorato come infermiera in ospedale e, a 70 anni, si è reinventata una carriera nel mondo della moda per pagare vecchi debiti: “uno dei miei pazienti mi disse di provare a fare la modella. Ho pensato che fosse una sciocchezza ma, allo stesso tempo ha risvegliato un mio vecchio sogno, quello di indossare bei vestiti e fare un servizio fotografico. Quindi ho detto sì, se lo sognavo dovrei provarci.” Choi Soon-Hwa si è così iscritta a una accademia di modelle per prendere lezioni settimanali di portamento. E’ apparsa anche in alcune riviste nelle edizioni coreane di Harper’s Bazar ed Elle, oltre ad aver scattato foto per marchi famosi. Insomma, il suo sogno lo ha realizzato eccome!

Choi Soon-Hwa: il suo messaggio

Come abbiamo visto, l’età non ha fermato l’ex infermiera Choi Soon-Hwa, che a 70 anni ha iniziato la sua carriera come modella fino ad arrivare alla finale di Miss Universo Corea a 81 anni. La stessa Choi Soon-Hwa ha spiegato di voler essere un esempio per le persone, una sorta di incoraggiamento a vedere la vecchiaia con occhi diversi. La vita non finisce quando si è anziani, ci sono ancora tante cose che si possono fare, è vero che dipende anche dalle condizioni fisiche di come si arriva alla vecchiaia però, se già da giovani si cerca in tutti i modi di vivere una vita sana, mangiando bene e soprattutto non vivendo una vita sedentaria ma facendo regolare attività fisica ci sono senza dubbio ottime possibilità di arrivare agli 80 anni stando bene e potendo fare ancora tante cose. Choi Soon-Hwa è un grande esempio.

Choi Soon-Hwa: in finale a Miss Universo Corea

Per decenni non si poteva partecipare a Miss Universo Corea se non si era nel range di età tra i 18 e i 28 anni. Le regole però sono finalmente cambiate è il limite di età è stato abolito. Ciò ha permesso quindi a Choi Soon-Hwa di poter partecipare al concorso di bellezza diventando la partecipante più anziana di sempre. Quest’anno, ricordiamo anche Lorraine Peters, 58 anni, e Alejandra Marisa Rodriguez, 60 anni, che hanno partecipato rispettivamente a Miss Canada e Miss Argentina. Insomma, le cose stanno davvero cambiando e siamo certi che nei prossimi anni vedremo altre senior mettersi in gioco e dimostrare a tutti che sì, l’età è solo un numero!