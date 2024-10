Veronica Culcasi è la fidanzata del pilota Luca Salvadori, scomparso tragicamente durante una gara. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Veronica Culcasi: chi è la fidanzata di Luca Salvadori

Veronica Culcasi è la fidanzata di Luca Salvadori, il pilota e youtuber morto per colpa di un incidente durante una gara. Si hanno poche informazioni circa Veronica, grazie al suo profilo Linkedin sappiano che si è laureata presso l’Università degli Studi Milano Bicocca per poi conseguire un master in Communication, Digital Marketing and Interactive Advertising presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La sua carriera è cominciata nel 2020, lavorando come Real Estate Agent in SOGIM, per poi diventare Business Development and Agency Manager presso Kaaja. Attualmente lavora presso Shiseido come Junior e-commerce and CRM. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 33.500 follower.

Veronica Culcasi: la vita privata

Veronica Culcasi e Luca Salvadori erano molto riservati circa la loro storia d’amore, sappiamo però che stavano insieme da qualche mese e che Veronica era solita seguire il pilota in ogni suo impegno sportivo, ed era con lui anche in Germania, a tifare per lui in una gara valida per l’International Road Racin. Veronica sul suo profilo ufficiale di Instagram ha parlato anche della loro storia d’amore, scrivendo le seguenti parole: “da subito hai sgomitato e ti sei preso il tuo spazio nella mia vita, con quella determinazione che ho constatato solo nel tempo ti contraddistingue in ogni ambito. Il tuo bello è che lo fai amorevolmente, come un veleno dolce, che uccide lentamente. Mi hai fatta fuori. ora che non ci sei, qui con me, sono tornata a non dormire la notte. Come dici tu però, e chi lo avrebbe mai pensato che fossi così saggio, l’unica cosa che possediamo in questa vita sono momenti nel tempo.”

Veronica Culcasi: l’addio a Luca Salvadori

Mercoledì 25 settembre 2024 si sono tenuti i funerali di Luca Salvadori presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Grande commozione per il pilota e youtuber scomparso all’età di 32 anni a seguito di un incidente in gara avvenuto in Germania. Veronica Culcasi ha voluto scrivere un lungo posto su Instagram per dire addio al fidanzato: mi chiedo continuamente dove tu sia, sai? In questi mesi mai una litigata, ho capito solo ora che lo sanno tutti che sei troppo buono. Finalmente però un pò ce l’hai fatta a farmi arrabbiare, ha farmi sentire quel vuoto che a tutti i costi hai voluto colmare, senza nemmeno saperlo.” Veronica ha poi detto che il giorno del funerale sarà per lei il giorno più difficile della sia vita ma che nonostante il vuoto la gratitudine per i momenti vissuti assieme è molto più grande: “la gratitudine di aver condiviso questi momenti insieme, autentici, intimi, unici, così preziosi da non voler essere nemmeno condivisi sui social, nemmeno da uno ‘popolare’ come te.”