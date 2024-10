Georgia Ambrosoli è la figlia della conduttrice televisiva e showgirl Simona Tagli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Georgia Ambrosoli, chi è la figlia di Simona Tagli

Georgia Ambrosoli è l’unica figlia della conduttrice televisiva e showgirl Simona Tagli e del suo ex compagno Francesco Ambrosoli. Georgia è nata il 23 giugno del 2025, ha quindi 19 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Appassionata fin da bambina del mondo dello spettacolo, studia recitazione, canto e anche cinese. Attualmente lavora come speaker radiofonica in una emittente per adolescenti. Sul sito dell’emittente è la stessa Georgia Ambrosoli ha descriversi: “vivo a Milano, la mia adorata città. Sin da piccola ho sempre amato lo spettacolo in ogni sua forma. Il cinema, la moda e la televisione sono il mio mondo. Attualmente studio recitazione e canto. Sono innamorata della musica. Non esiste momento in cui non ascolto una canzone, anche quando mia mamma mi incarica di lavare i piatti. Amo il cinema, il mio attore preferito è Edward Norton (che spero di intervistare un giorno, insieme a tanti altri.) Sono un’amante delle lingue, attualmente sto studiano cinese.”

Georgia Ambrosoli: la vita privata

Georgia Ambrosoli vive a Milano e spera un giorno di diventare attrice e conduttrice anche se le piacerebbe anche diventare giornalista, infatti ha cominciato a scrivere qualche articolo. Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno notizie, quindi non sappiamo se la figlia di Simona Tagli sia fidanzata o meno. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 1.690 follower.

Georgia Ambrosoli: il rapporto con la madre Simona Tagli

Simona Tagli ha avuto Georgia quando aveva 41 anni, ecco cosa aveva raccontato a Caterina Balivo a “La volta Buona”: “non era facile per me avere figli, poi è arrivato un luminare delle medicina che è riuscito a scoprire il motivo per cui non riuscivo a restare incinta. E’ nata dopo una minaccia di aborto ma alla fine ce l’abbiamo fatta.” Dopo la separazione dal padre di Georgia, Francesco Ambrosoli, c’è stata una dura battaglia legale e, a causa della partecipazione della Tagli a “L’isola dei Famosi”, la donna ha rischiato di perdere la custodia della figlia. Poi, durante una puntata del Grande Fratello, la stessa showgirl ha raccontato di aver combattuto per la figlia tanto da aver fatto un voto di castità. Oggi pare che il rapporto tra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli sia buono. Georgia e sua madre sono molto legate, ecco cosa aveva dello la giovane alla madre durante una sorpresa al GF: “ti ringrazio per quello che hai fatto per me e per come ti sei impegnata a farmi andare avanti in ogni situazione. Per questo te ne sono infinitamente riconoscente. Sei una mamma fantastica e non immaginerei ma una madre migliore per me. Sono fiera di quello che dice lei, non ci mette niente a dire uno, due , tre. Dice sempre che è meglio una cattiva verità che una buona bugia.”