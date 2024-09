Gian Amedeo Goria è il figlio di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Gian Amedeo Goria, chi è il figlio di Maria Teresa Ruta

Gian Amedeo Goria è il figlio della nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, nonché sorella di Guenda Goria, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Gian Amedeo è nato nel 1992 a Torino, ha quindi 32 anni e, a differenza dei genitori e della sorella non fa parte del mondo dello spettacolo. Di professione Gian Amedeo Goria fa l’ingegnere edile. Ha frequentato il liceo classico a Torino per poi laurearsi nel 2015 al politecnico di Milano in Ingegneria Civile. Come detto non è nel mondo dello spettacolo anche se è apparso in qualche puntata di “Pomeriggio Cinque”, quando alla conduzione c’era Barbara D’Urso, e nel 2020 in una puntata del Grande Fratello Vip per salutare la sorella Guenda e la madre Maria Teresa Ruta.

Gian Amedeo Goria, la vita privata

Come abbiamo appena visto, Gian Amedeo Goria è il figlio di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria. I genitori di Gian Amedeo sono stati sposati dal 1987 fino al 2004 e, oltre a lui, hanno avuto anche una figlia femmina, Guenda, che oltre a essere una pianista è anche una attrice. Gian Amedeo è invece lontano dal mondo dello spettacolo e per ciò non si sa molto della sua vita privata. Sappiamo però che si è sposato nel 2022 con Francesca Claire Splait Horvat in gran segreto. A informare delle nozze è stata Maria Teresa Ruta con un post su Instagram accompagnato da alcune foto della cerimonia. Ecco cosa aveva scritto la conduttrice tv: “perché la vita a volte può trasformarsi in una favola. Questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian Amedeo che in gran segreto si sono giurati amore eterno.” Il matrimonio si è svolto in Sardegna, nel sito archeologico di Nora. Presenti sia appunto la madre dello sposo, Maria Teresa Ruta con l’attuale marito Roberto Zappulla, sia il padre Amedeo che la sorella Guenda con Mirko Gancitano.

Gian Amedeo Goria, le parole di Maria Teresa Ruta: “Non ho rinunciato al lavoro per i figli”

Lo scoro anno, ospite da Caterina Balivo a “La volta buona“, Maria Teresa Ruta ha parlato anche dei suoi figli, Gian Amedeo e Guenda, affermando di aver scelto di continuare con la sua carriera invece di diventare casalinga dopo aver avuto dei figli. Secondo la Ruta infatti una donna non dovrebbe rinunciare alla propria carriera per i figli. Ma ecco cosa ha detto alla Balivo la conduttrice televisiva: “una donna non deve rinunciare alla carriera per la famiglia. Quante volte sentiamo dire alle mamme, alle zie ‘ho sacrificato tutta la mia vita per i figli’. Ma no, ma perché?” Questa scelta ha causato qualche problema con la figlia Guenda ma col tempo tra le due le cose si sono sistemate.