Il Natale è sinonimo di gioia, festa ed ovviamente stile. E quale modo migliore per abbracciare lo spirito natalizio se non attraverso una manicure scintillante? Quest’anno i colori protagonisti sulle nostre unghie sono senza dubbio il rosso e l’oro.

Idee manicure Natale 2023: le unghie si tingono di rosso e oro

Entrambi evocano alla perfezione lo spirito delle festività natalizie: il rosso, simbolo di calore e passione, incarna l’essenza gioiosa del Natale, l’oro invece, simbolo del lusso e del glamour, incarna l’eleganza brillante delle feste. Dunque, scopriamo insieme tante idee manicure che non potrete assolutamente perdervi in queste festività natalizie:

Manicure total red

Per un look classico, potete optare per una manicure total red. Il rosso fuoco è la scelta ideale: audace e vibrante, è in grado di unire tradizione e modernità in un’unica sfumatura. Meraviglioso anche il rosso più scuro o bordeaux, per un tocco più sofisticato sulle vostre unghie.

Manicure red & gold

Per aggiungere un tocco prezioso alla vostra manicure rossa, potete scegliere di dipingere una o due unghie interamente in oro con una tonalità brillante, per un risultato elegante e luminoso.

Manicure rossa con dettagli oro Estremamente sofisticata anche la manicure rossa con dettagli dorati, per un effetto minimal ma chic.

Nail art con disegni natalizi Che ne pensate invece di una manicure impreziosita da disegni natalizi o stickers natalizi? Alberi di Natale, stelle dorate, fiocchi di neve, bastoncini di zucchero, renne, omini di marzapane: una nail art perfetta per chi ama osare.

Manicure rossa e french oro Un’alternativa originale ma al contempo tradizionale potrebbe essere una manicure rossa con french oro. Una combinazione creativa che unisce i classici colori del Natale con un tocco innovativo.

Sfumature rosse e oro Delicata e sofisticata anche la manicure sfumata rosso e oro in stile babyboomer.

Glitter rossi e oro Per una manicure semplice ma d’impatto, puoi scegliere di arricchire una base nude con dei brillantini rossi e oro che si mescolano tra di loro, per creare dei delicati dettagli di luce sulle unghie.

Natale 2023, unghie rosse e oro: come realizzare la manicure perfetta

Per ottenere una manicure natalizia impeccabile, inizia preparando accuratamente l’unghia: lima la forma desiderata, rimuovi le cuticole in eccesso ed opacizza delicatamente la superfice. Successivamente, applica un leggero strato di base trasparente di qualità per proteggere le unghie e prolungare la tenuta dello smalto. Per quanto riguarda la stesura dello smalto, consigliamo di applicare due strati uniformi per una copertura ottimale. Infine, sigilla il tutto con un top coat lucido per una finitura perfetta ed una maggiore durata della manicure. Dunque, che tu scelga un look classico o un design più audace, il rosso e l’oro rimangono un’abbinamento intramontabile per le festività natalizie.

