Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcune idee originali per decorare le nostre unghie a Capodanno 2024.

Unghie Capodanno 2024

Mancano un paio di settimana a Capodanno, è quindi arrivato il momento di pensare a come decorare le nostre unghie per la notte che segna il passaggio al 2024. Se siete appassionate di nail art, l’ultimo giorno dell’anno è l’occasione perfetta per sfoggiare unghie splendenti e super eleganti. Dalle unghie rosse a quelle scure, da quelle con paillettes a quelle decorate, insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vediamo adesso insieme alcune idee originali per Capodanno 2024.

Unghie Capodanno 2024: idee originali

Se ancora non sapete come decorare le vostre unghie per Capodanno, vediamo adesso insieme alcune idee originali da provare subito per essere super cool l’ultimo giorno dell’anno:

Unghie rosse: il rosso si sa, è il colore delle festività natalizie e la tradizione vuole che l’ultima notte dell’anno si indossi almeno qualcosa di quel colore e, nulla vieta che a essere rosse siano proprio le unghie. Potete scegliere la sfumatura che più vi piace e che più si adatta all’outfit che avete scelto, da quella più chiara a quella più scura. Inoltre potete anche aggiungere glitter o decorazioni varie per renderle ancora più originali.

il rosso si sa, è il colore delle festività natalizie e la tradizione vuole che l’ultima notte dell’anno si indossi almeno qualcosa di quel colore e, nulla vieta che a essere rosse siano proprio le unghie. Potete scegliere la sfumatura che più vi piace e che più si adatta all’outfit che avete scelto, da quella più chiara a quella più scura. Inoltre potete anche aggiungere glitter o decorazioni varie per renderle ancora più originali. Unghie metallizzate : l’oro e l’argento sono i colori dell’Autunno Inverno 2023 2024, puntare quindi su questi due colori per le vostre unghie è una scelta super azzeccata. Anche in questo caso nulla vieta di aggiungere glitter o decorazioni varie e magari abbinare gioielli dello stesso colore delle unghie.

: l’oro e l’argento sono i colori dell’Autunno Inverno 2023 2024, puntare quindi su questi due colori per le vostre unghie è una scelta super azzeccata. Anche in questo caso nulla vieta di aggiungere glitter o decorazioni varie e magari abbinare gioielli dello stesso colore delle unghie. Unghie con paillettes e brillantini : perfette soprattutto se passerete la notte di San Silvestro a ballare, così che le vostre mani possano brillare. Paillettes, glitter, brillantini, la scelta è ampia e, anche in questo caso, è molto importante anche la scelta dell’outfit.

: perfette soprattutto se passerete la notte di San Silvestro a ballare, così che le vostre mani possano brillare. Paillettes, glitter, brillantini, la scelta è ampia e, anche in questo caso, è molto importante anche la scelta dell’outfit. Galaxy nails: un modo super originale per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Queste unghie si ispirano ai colori cangianti delle galassie, per poi essere arricchite da stelle, pianeti e costellazioni. Insomma unghie che difficilmente possono passare inosservate.

un modo super originale per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Queste unghie si ispirano ai colori cangianti delle galassie, per poi essere arricchite da stelle, pianeti e costellazioni. Insomma unghie che difficilmente possono passare inosservate. Unghie decorate: qui libero spazio alla fantasia, potete decorare le vostre unghie in modo super originale con calici, stelline, scritte, insomma nel modo più originale che vi viene in mente. Sui social, inoltre, potete trovare davvero tantissime ispirazioni.

qui libero spazio alla fantasia, potete decorare le vostre unghie in modo super originale con calici, stelline, scritte, insomma nel modo più originale che vi viene in mente. Sui social, inoltre, potete trovare davvero tantissime ispirazioni. Unghie nere : il nero, insieme al rosso, è uno dei colori più scelti per gli abiti da indossare a Capodanno, quindi anche le unghie nere non sono assolutamente da escludere. Perfette soprattutto se vengono abbinate ad abiti eleganti.

: il nero, insieme al rosso, è uno dei colori più scelti per gli abiti da indossare a Capodanno, quindi anche le unghie nere non sono assolutamente da escludere. Perfette soprattutto se vengono abbinate ad abiti eleganti. Nail art scure: puntare sui colori scuri è una scelta vincente, il verde petrolio, il blu e il bordeaux sono perfetti per la notte di San Silvestro. Nulla vieta poi di aggiungere glitter e decorazioni.

puntare sui colori scuri è una scelta vincente, il verde petrolio, il blu e il bordeaux sono perfetti per la notte di San Silvestro. Nulla vieta poi di aggiungere glitter e decorazioni. Unghie corte: infine si può scegliere di tenere le unghie corte, tornate tra l’altro prepotentemente di moda, e decorarle con gli sticker che preferite.

Queste sono quindi alcune idee unghie originali per Capodanno. E voi, quale preferite?

