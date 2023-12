Non sapete come decorare le vostre unghie questo mese di dicembre? Siete nel posto giusto, in questo articolo vedremo proprio quali sono le unghie natalizie più trendy da sfoggiare questo mese.

Le unghie natalizie più trendy da sfoggiare a dicembre 2023

Dicembre è arrivato e le feste natalizie sono sempre più vicine. È quindi giunto il momento di pensare a come decorare le nostre unghie per questo dicembre 2023. Oltre alle classiche unghie di colore rosso, che è il colore tipico che si è soliti indossare nel periodo natalizio, esistono però altri tipi di nail art super originali e trendy. Vediamo adesso insieme alcune idee di nail art da provare per questo dicembre 2023:

Con fiocchi di neve : un'idea super cool è la nail art con i fiocchi di neve. Per realizzarle è necessario un dotter, mentre per l'effetto ghiaccio bisogna utilizzare diverse vernici. Oppure si può decidere di usare lo smalto bianco e poi tracciare sopra con il dotter dei piccoli cerchi, che sembreranno proprio i segni lasciati dai pattini sul ghiaccio.

Candy cane: un'altra idee super trendy è quella delle unghie candy cane, ovvero ispirate ai classici bastoncini di zucchero bianchi e rossi. Unghie divertenti ma allo stesso tempo anche eleganti e che di certo non passeranno inosservate! Il motivo bianco e rosso va disegnato ai lati dell'unghia, il colore centrale deve essere a tinta unita.

Stickers: se volete un design ancora più natalizio potete acquistare i tanti stickers disponibili, tra omini di marzapane, alberi di natale, renne e cosi via.

French Manicure: per unghie super eleganti, potete anche scegliere la French Manicure. Smalto rosso e lunette cromate. Il risultato è una manicure elegante, natalizia, ma senza eccessi.

Insomma, di idee nail art natalizie ce ne sono davvero tantissime tra le quali scegliere E voi, quale preferite tra queste?

Unghie natalizie 2023: i colori di tendenza questo dicembre

Dopo aver visto quali sono le decorazioni unghie più trendy per questo dicembre 2023, vediamo quali sono invece i colori di tendenza. Anche quest’anno abbiamo principalmente tre colori, ovvero il rosso, il verde e l’oro, tutti e tre colori perfetti da sfoggiare nel periodo natalizio. Il rosso, inoltre, può essere declinato in diverse sfumature, dal classico rosso rubino al rosso ciliegia. Il verde è il simbolo della speranza, mentre l’oro dell’abbondanza ed è un colore perfetto da aggiungere per dare quel tocco chic in più alle nostre unghie. In questo dicembre 2023, di tendenza anche il blu notte, il viola, il grigio, il nero e anche il rosa. Per realizzare una manicure perfetta, è molto importante utilizzare smalti o gel che siano di alta qualità, ricordarsi di mettere prima uno smalto base protettivo e rinforzante, applicare almeno due strati di smalto affinché il colore sia più intenso e uniforme e infine applicare un top coat al fine di proteggere lo smalto e conferirgli un finish super brillante.

