Come applicare al meglio l’olio per cuticole?

Ma come applicare l’olio per cuticole per sfruttare al meglio i suoi benefici? Prima di tutto, occorre lavare accuratamente le mani con acqua e sapone per eliminare ogni residuo di sporco. Successivamente, con l’aiuto di un contagocce o direttamente dal flacone, versa una piccola quantità di prodotto sulle cuticole e sulle unghie. Dopodiché, massaggia delicatamente con movimenti circolari per favorirne l’assorbimento. Questo aiuterà anche a stimolare la circolazione sanguigna, migliorando così la salute delle unghie. Lascia che l’olio venga assorbito completamente sulla pelle. È consigliato farlo prima di andare a dormire, per permettere al prodotto di agire tutta la notte e garantire un’idratazione profonda. Ricorda, per garantire risultati ottimali è fondamentale mantenere una routine costante. Il 2024 è appena iniziato e non c’è momento migliore per iniziare il nuovo anno con un buon obiettivo: prenderti cura delle tue unghie. Non aspettare, concediti il piacere di mani ben curate e prova subito l’olio per cuticole. Siamo sicuri che non te ne pentirai!