Le unghie perfette per l’Inverno 2024 sono quelle color cioccolato. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Le unghie cioccolato sono perfette per l’Inverno 2024

L’inverno è ormai arrivato e, per quanto riguarda le tendenze unghie, in questa stagione fredda si punta tantissimo sullo smalto color cioccolato, una dolce tendenza tutta da provare. Le unghie cioccolato sono perfette per l’Inverno 2024, rimandano infatti subito a una bella cioccolata calda, ideale da bere in una giornata fredda o in montagna. Inoltre le unghie color cioccolato risultano essere anche molto eleganti e abbinabili facilmente. Le tonalità cu cui scegliere vanno dal cioccolato fondente al cioccolato al latte, passando per il caramello e il bianco crema. Insomma solo a leggere viene voglia subito di provarle! Sono tante le star che hanno già sfoggiato le unghie cioccolato, come per esempio l’attrice Blake Lively, che le ha abbinate a un abito dello stesso colore, oppure Lily James e Hailey Bieber, che hanno anch’esse scelto di seguire questa dolce tendenza. Ma vediamo adesso insieme alcune idee di nail art a cui ispirarsi.

Le unghie cioccolato: idee a cui ispirarsi

Come abbiamo appena visto, le unghie color cioccolato sono le unghie perfette per l’Inverno 2024. Vediamo adesso insieme 5 idee nail art cioccolato a cui ispirarsi:

Unghie cioccolato ombrè: le unghie ombrè sono di forte tendenza già da diversi mesi, quindi perché non realizzare delle unghie color cioccolato ombrè? Un bel effetto sfumato sui toni del marrone ed ecco che siete pronte per affrontare questa stagione fredda!

le unghie ombrè sono di forte tendenza già da diversi mesi, quindi perché non realizzare delle unghie color cioccolato ombrè? Un bel effetto sfumato sui toni del marrone ed ecco che siete pronte per affrontare questa stagione fredda! Cappuccino Marble Nails : ecco un’altra nail art perfetta per l’Inverno 2024, le unghie color del cappuccino effetto marmo. Da provare subito!

: ecco un’altra nail art perfetta per l’Inverno 2024, le unghie color del cappuccino effetto marmo. Da provare subito! Unghie color caramello: tra le sfumature del marrone la scelta può ricadere anche sulla tonalità caramello, magari arricchita da pois o forme geometriche per un effetto ancora più cool.

tra le sfumature del marrone la scelta può ricadere anche sulla tonalità caramello, magari arricchita da pois o forme geometriche per un effetto ancora più cool. French manicure marrone : per le amanti della French si può provare una French in versione cioccolato, scegliendo preferibilmente un top coat opaco.

: per le amanti della French si può provare una French in versione cioccolato, scegliendo preferibilmente un top coat opaco. Swirl Nails cioccolato: infine si può scegliere di puntare sulle swirl nails, ovvero le unghie decorate con grafismi astratti che ricordano spirali e vortici, in questo caso sui toni del marrone.

Queste quindi sono 5 idee di nail art cioccolato da provare per questo Inverno 2024. E voi, quale di queste preferite?

Come prendersi cura delle proprie unghie

Affinché la nostra nail art risulti impeccabile, bisogna ricordarsi di prendersi cura quotidianamente delle nostre unghie. Da tenere in considerazione il seguire una corretta alimentazione al fine di mantenere le unghie sane, oltre alla salute in generale. Inoltre è molto importante mantenere le unghie idratate, quindi, quanto applicate la crema sulle mani ricordatevi di applicarla anche sulle unghie. Prima di applicare lo smalto è bene rimuovere le cuticole e, quando si usa la limetta, ricordarsi di seguire un’unica direzione, dall’alto verso i lati, poiché dal basso verso l’alto si rischia di arrivare a spezzare l’unghia.

